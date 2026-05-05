Почти 67 тысяч кристаллов и 2860 часов работы: Лиса из BLACKPINK вышла на Met Gala в платье с "чужими руками"
Певица Лиса из BLACKPINK стала одной из самых обсуждаемых звезд Met Gala, появившись на красной дорожке в прозрачном белом платье с длинной фатой и скульптурными руками, которые сделали ее образ похожим не просто на наряд, а на модную инсталляцию.
Наряд был создан дизайнером Робертом Вуном и назывался The Veil — «Фата». Образ выглядел как переосмысление свадебного платья: облегающий силуэт «русалка», прозрачная ткань, длинный шлейф и фата, усыпанная кристаллами. Главной деталью стали две дополнительные «руки», закрепленные в районе плеч и держащие фату над певицей. По данным Vogue, для создания этих рук использовали 3D-сканирование рук самой Лисы, а вдохновением стали позы традиционного тайского танца.
По информации People, весь образ был украшен 66 960 белыми кристаллами Swarovski, а на его создание ушло 2860 часов ручной работы. Издание также отмечает, что внутри платья была пришита специальная бирка с надписью «for Lisa».
Образ хорошо попадал в тему вечера: выставка Института костюма в этом году называлась Costume Art, а дресс-код — Fashion Is Art, то есть «Мода как искусство». Вместо просто красивого вечернего платья Лиса выбрала почти скульптурный наряд — между свадебным образом, перформансом и визуальной инсталляцией.
Harper’s Bazaar отдельно обратил внимание на то, что украшения Bulgari были надеты не только на саму Лису, но и на скульптурные руки, которые держали фату. Синее украшение на шее перекликалось с макияжем глаз певицы.
Самые яркие образы Met Gala 2026
Самая громкая ночь в мире моды — Met Gala — и в этом году собрала самых ярких звезд кино, музыки ...