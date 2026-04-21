Неожиданный поворот: Леди Гага отказалась от эпатажа и восхитила публику сдержанным образом
40-летняя Леди Гага, которую давно привыкли видеть в смелых, театральных и порой провокационных нарядах, на мировой премьере фильма "Дьявол носит Prada 2" в Нью-Йорке появилась в неожиданно сдержанном и элегантном образе.
Для красной дорожки звезда выбрала лаконичное черное платье силуэта «русалка» с открытыми плечами и эффектным объемным низом. Образ дополнили гладкая низкая прическа, крупные сверкающие серьги и спокойный макияж, который только подчеркнул общее впечатление: вместо привычного эпатажа — чистая, выверенная и очень эффектная классика.
На фоне ее прошлых ярких и концептуальных выходов этот образ выглядел особенно выигрышно именно за счет своей строгости. В нем не было ни перегруза деталями, ни намеренной эксцентричности — только точный силуэт, драматичный черный цвет и уверенная подача.
Подписчики, судя по реакции в соцсетях, остались в восторге. В комментариях восхищались тем, как органично Леди Гага смотрится в более спокойной эстетике. «Когда не нужно ничего доказывать — просто выходишь и затмеваешь всех», «Наконец-то не эпатаж ради эпатажа, а настоящая элегантность», «Она выглядит роскошно, дорого и очень уверенно», «Как же ей идет такой старый Голливуд», — писали пользователи.
Многие отдельно отметили, что именно такая подача сделала выход еще более сильным. «Черное платье, минимум лишнего — и это один из ее самых красивых образов», «Она умеет быть разной, и в этом ее сила», «Очень женственно и изысканно», — отмечали в комментариях.