Дочь Джоли и Питта тайно прошла кастинг и удивила всех поклонников K-pop музыки

Решение Шайло участвовать в кастинге под псевдонимом показывает ее желание самостоятельно построить свой путь и карьеру. В 2024 году в свой 18-й день рождения она подала в суд заявление об отказе от двойной фамилии. Она больше не хотела использовать фамилию отца и теперь в документах зарегистрирована как Шайло Джоли. Следуя творческому пути, Шайло выбирает псевдоним Ши, тем самым дистанцируясь от узнаваемости, которую несет фамилия ее известной матери. Девушка хочет доказать свои таланты самостоятельно, а не опираться на то, что она является дочерью знаменитых родителей.