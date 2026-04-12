Дочь Джоли и Питта тайно прошла кастинг и удивила всех поклонников K-pop музыки
Дочь Анджелины Джолии и Брэда Питта тайно прошла кастинг под псевдонимом и снялась в клипе корейской поп-исполнительницы Даён (Dayoung) — команда якобы даже не знала, кем девушка является на самом деле.
Джолии Шайло дебютировала в музыкальном видеоклипе. 19-летняя девушка участвовала в кастинге под сценическим именем Ши. Она была выбрана для участия в клипе на песню «What’s a Girl to Do» корейской поп-звезды Даен. Творческая команда даже не подозревала, что выбранная на роль девушка является дочерью двух крупнейших звезд Голливуда — Анджелины Джолии и Брэда Питта.
Позже Starship Entertainment подтвердило, что Шайло участвовала в открытом кастинге, который проходил в США, где она выступала со своей танцевальной группой Culture. Только после завершения работы над клипом творческая команда случайно узнала, что в их проекте участвовала дочь Джолии и Питта.
Решение Шайло участвовать в кастинге под псевдонимом показывает ее желание самостоятельно построить свой путь и карьеру. В 2024 году в свой 18-й день рождения она подала в суд заявление об отказе от двойной фамилии. Она больше не хотела использовать фамилию отца и теперь в документах зарегистрирована как Шайло Джоли. Следуя творческому пути, Шайло выбирает псевдоним Ши, тем самым дистанцируясь от узнаваемости, которую несет фамилия ее известной матери. Девушка хочет доказать свои таланты самостоятельно, а не опираться на то, что она является дочерью знаменитых родителей.
Шайло Джоли-Питт в танцевальной студии в Лос-Анджелесе
Ее братья и сестры сделали похожие шаги. Старший сын Мэддокс (24) также отказался от фамилии отца и в титрах фильма Анджелины Джоли 2025 года «Модес аизкулисес» указан как Мэддокс Джоли. Также младшая дочь Вивьен (17), участвуя в бродвейской постановке «The Outsiders» в качестве ассистента продюсера, использовала только фамилию матери и была указана в составе творческой группы как Вивьен Джолия.