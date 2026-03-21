"Ты был лучшим отцом": 24-летний сын Чака Норриса посвятил ему душераздирающий пост
Фото: Alamy/ Vida Press
Чак Норрис и его жена Джена с их новорожденными близнецами Дакотой и Дэнили в октябре 2001 года.
Близкие и друзья внезапно ушедшего из жизни Чака Норриса делятся воспоминаниями и словами прощания с культовой фигурой кино и боевых искусств. Одним из самых трогательных стало обращение его 24-летнего сына — Дакоты Норриса.

Дакота Норрис опубликовал серию семейных фотографий с отцом и сопроводил их развёрнутым посланием, в котором рассказал о человеке, на которого равнялся всю жизнь.

"Папа, мне трудно подобрать правильные слова, но я постараюсь. Ты был тем человеком, на которого я равнялся всю свою жизнь. Твоя щедрость, доброта, смелость, честность, сила, дисциплина и вера в Бога — это лишь малая часть того, чем я всегда восхищался в тебе. Ты прожил свою жизнь с целью и с любовью ко всем людям.

Ты был лучшим отцом, которого Бог только мог мне дать, и самым достойным человеком, которого я когда-либо знал. Что бы ни происходило в моей жизни, ты всегда был рядом. Ты делал все, чтобы я знал, как сильно ты меня любишь. Честно говоря, не думаю, что был хоть один день, когда ты этого не говорил. Я горжусь тем, что я твой сын. Воспоминания, которые у нас есть, уроки, которым ты меня научил, и смех, который мы делили, останутся со мной на всю жизнь.

Спасибо тебе за все, что ты сделал для нашей семьи, и за тот пример, который ты подавал каждый день. Я надеюсь прожить жизнь так, чтобы почтить тебя и сделать тебя гордым.

Я люблю тебя, папа. Я буду скучать по тебе всегда".

Напомним, что 86-летнего Чака Норриса экстренно госпитализировали на Гавайях, где он отдыхал. По предварительной информации, ему стало плохо во время силовой тренировки. Вчера близкие Норриса сообщили, что он ушёл из жизни.

Другие сейчас читают