"Ты был лучшим отцом": 24-летний сын Чака Норриса посвятил ему душераздирающий пост
Близкие и друзья внезапно ушедшего из жизни Чака Норриса делятся воспоминаниями и словами прощания с культовой фигурой кино и боевых искусств. Одним из самых трогательных стало обращение его 24-летнего сына — Дакоты Норриса.
Дакота Норрис опубликовал серию семейных фотографий с отцом и сопроводил их развёрнутым посланием, в котором рассказал о человеке, на которого равнялся всю жизнь.
"Папа, мне трудно подобрать правильные слова, но я постараюсь. Ты был тем человеком, на которого я равнялся всю свою жизнь. Твоя щедрость, доброта, смелость, честность, сила, дисциплина и вера в Бога — это лишь малая часть того, чем я всегда восхищался в тебе. Ты прожил свою жизнь с целью и с любовью ко всем людям.
Ты был лучшим отцом, которого Бог только мог мне дать, и самым достойным человеком, которого я когда-либо знал. Что бы ни происходило в моей жизни, ты всегда был рядом. Ты делал все, чтобы я знал, как сильно ты меня любишь. Честно говоря, не думаю, что был хоть один день, когда ты этого не говорил. Я горжусь тем, что я твой сын. Воспоминания, которые у нас есть, уроки, которым ты меня научил, и смех, который мы делили, останутся со мной на всю жизнь.
Спасибо тебе за все, что ты сделал для нашей семьи, и за тот пример, который ты подавал каждый день. Я надеюсь прожить жизнь так, чтобы почтить тебя и сделать тебя гордым.
Я люблю тебя, папа. Я буду скучать по тебе всегда".
Напомним, что 86-летнего Чака Норриса экстренно госпитализировали на Гавайях, где он отдыхал. По предварительной информации, ему стало плохо во время силовой тренировки. Вчера близкие Норриса сообщили, что он ушёл из жизни.