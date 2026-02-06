"Я его не сужу": Ксения Алферова впервые высказалась о разводе с Егором Бероевым

В беседе с журналистами Алфёрова призналась, что справиться с расставанием с Егором Бероевым ей помог духовник — отец Алексей. Актриса подчеркнула, что не считает правильным осуждать бывшего мужа. «В Евангелии есть притча о женщине, которую хотели побить камнями, и Христос сказал: “Кто без греха — пусть первым бросит в нее камень”. Осуждение — неблагодарное и неправильное дело», — отметила она.