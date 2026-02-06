"Я его не сужу": Ксения Алферова впервые высказалась о разводе с Егором Бероевым
Ксения Алфёрова впервые публично высказалась о расставании с Егором Бероевым после 21 года брака. 51-летняя актриса появилась на премьере фильма Сарика Андреасяна «Сказка о царе Салтане» в Москве — это был её первый выход в свет после новостей о разводе, ставших неожиданностью для многих.
На премьеру актриса пришла вместе с особенным приёмным сыном Владом, которого она взяла под опеку более семи лет назад. По её словам, молодой человек любит сказки, и она хотела порадовать его этим выходом.
В беседе с журналистами Алфёрова призналась, что справиться с расставанием с Егором Бероевым ей помог духовник — отец Алексей. Актриса подчеркнула, что не считает правильным осуждать бывшего мужа. «В Евангелии есть притча о женщине, которую хотели побить камнями, и Христос сказал: “Кто без греха — пусть первым бросит в нее камень”. Осуждение — неблагодарное и неправильное дело», — отметила она.
По словам Алфёровой, ей удалось простить Бероева, в том числе ради их общей дочери — 19-летней Евдокии. Актриса подчеркнула, что резкие слова и эмоциональные поступки часто продиктованы болью и обидой, о чём позже можно пожалеть.
«У нас есть дочь, которая всё это читает. И ей, конечно, неприятно видеть негативные высказывания о папе», — пояснила она.
Ксения также отметила, что Егор Бероев продолжает участвовать в жизни дочери и выполнять родительские обязанности. Напомним, в конце января Алфёрова косвенно дала понять, что рассталась с мужем из-за его измены. Позже, 1 февраля, Егор Бероев сообщил, что пара разошлась ещё в 2022 году и сейчас находится в официальном разводе.