За год до смерти она пошутила: "Я что, умираю?" - слова Кэтрин О'Хары теперь звучат по-другому

Обсуждая съемку для обложки, она заметила: «Как это вообще возможно, что в моем возрасте я ношу такую одежду и лежу над этим бассейном?» Кэтрин также затронула типичные общественные представления о старении: «Мне кажется, что сейчас истории о людях моего возраста обычно связаны со смертью, разводами и болезнями. Поэтому мне очень повезло, что рядом есть люди, которые уважают стареющих людей и дают мне новые впечатления. Хочется думать, что роли, которые мне предлагают играть сейчас, — это роли, которые люди “играют” и в самой жизни».