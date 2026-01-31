За год до смерти она пошутила: "Я что, умираю?" - слова Кэтрин О'Хары теперь звучат по-другому
После известия о смерти Кэтрин О'Хары поклонники вспомнили ее ироничную фразу, сказанную год назад в интервью. Тогда она пошутила о собственном возрасте и смерти — и никто не мог подумать, что слова прозвучат почти пророчески.
Любимая многими актриса, известная по культовым ролям в фильмах «Один дома», «Победители шоу» и в признанном сериале «Шиттс Крик», умерла в возрасте 71 года после непродолжительной болезни.
В марте 2025 года, продвигая проект The Studio, Кэтрин дала интервью Los Angeles Times вместе с коллегами по актерскому составу. Когда ее спросили, чувствуют ли актеры со временем больше авторитета или власти, Кэтрин пошутила: «В последнее время со мной так и обращаются. Я что, умираю, что ли?» Ее коллеги расхохотались, а Сет Роген добавил: «Таким способом мы и хотели тебе сказать. Этот мужчина вообще-то врач. Это фальшивое интервью». Теперь эта реплика воспринимается особенно остро — и у поклонников, и у коллег.
Всего годом ранее, в августе 2024-го, Кэтрин О'Хара говорила о возрасте и карьере в интервью ELLE Canada. Размышляя о том, что ее успех продолжается, она сказала: «Мне повезло продолжать делать такие вещи в моем возрасте — не могу в это поверить». Она рассказала, что осознанно практикует благодарность, особенно когда ей страшно или тревожно, и напоминает себе: «Как же тебе повезло прямо сейчас быть живой. А потом — получить такую возможность здесь и сейчас, в этот момент?»
Обсуждая съемку для обложки, она заметила: «Как это вообще возможно, что в моем возрасте я ношу такую одежду и лежу над этим бассейном?» Кэтрин также затронула типичные общественные представления о старении: «Мне кажется, что сейчас истории о людях моего возраста обычно связаны со смертью, разводами и болезнями. Поэтому мне очень повезло, что рядом есть люди, которые уважают стареющих людей и дают мне новые впечатления. Хочется думать, что роли, которые мне предлагают играть сейчас, — это роли, которые люди “играют” и в самой жизни».
Уход Кэтрин произошел после резкого ухудшения состояния здоровья. По словам ее менеджера и официальных источников, ранним утром 30 января ее в тяжелом состоянии доставили в больницу Лос-Анджелес. На вызов о необходимости медицинской помощи по адресу ее дома в районе Брентвуд, Калифорния, парамедики прибыли в 4:48 утра. Несмотря на попытки спасти актрису, после непродолжительной болезни она умерла.