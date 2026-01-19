Бывшая "радиогейша" Иева Адамс замуж больше не пойдет, но свадебное платье в шкафу держит
В рамках шоу "Знаменитости. Без фильтра" стилист Индра Салцевича побывала в гостях у тантра-специалиста Иевы Адамс, чтобы заглянуть в ее впечатляющий гардероб. Возлюбленный Иевы называет это просторное помещение, переполненное разнообразными нарядами, "Нарнией". Среди бесчисленного количества одежды внимание привлекло нечто особенное — совершенно новое свадебное платье.
Хотя партнер Иевы в повседневной жизни охотно использует определение «жена», сама Иева относится к такому статусу отрицательно. Она откровенно призналась: «Он ходит вокруг и твердит — моя жена, моя жена. А я говорю — успокойся, ты можешь называть меня своей подругой, женщиной, музой, но уж точно не чертовой женой. Таковой я больше никогда не буду».
Как выяснилось, свадебное платье в ее арсенале предназначено не для личного торжества — оно осталось с тех времен, когда Иева работала моделью. Она категорично подчеркивает, что официальная регистрация союза больше не входит в ее планы: «Поэтому не ждите, замуж я больше не собираюсь». Свою позицию она объясняет личной зрелостью и независимостью, отмечая, что роль жены в ее жизни уже в прошлом: «Эта роль мною уже прожита. У меня есть право голоса, средства к существованию и уважение и без официального штампа в паспорте».
Несмотря на скепсис по отношению к подписанию документов, поездка Иевы на 50-летний юбилей в Индию вместе с другом Владимиром не обошлась без романтических приключений. Там пара пережила неофициальный ритуал, начавшийся совершенно спонтанно: «Во время ретрита были предусмотрены разные ритуалы: переодеться в местную одежду, купить сари, какой-нибудь красивый национальный костюм. И тут нашей группе задали вопрос: “Завтра у нас символический свадебный ритуал, кто хочет?!” И вдруг Владимир поднимает руку и кричит: “Мы, мы, мы!” А я кричу: “Нет!” Но Владимир схватил мою руку и поднял ее вверх, крича: “Да, да, да! Мы!” Так это и произошло».
Это событие завершилось кольцом и предложением руки и сердца, которое Иева приняла, однако подчеркивает, что оно не имеет юридической силы. По словам местного духовного учителя, этот ритуал связал их на гораздо более долгий срок, чем одна человеческая жизнь.