Бывшая "радиогейша" Иева Адамс замуж больше не пойдет, но свадебное платье в шкафу держит

Как выяснилось, свадебное платье в ее арсенале предназначено не для личного торжества — оно осталось с тех времен, когда Иева работала моделью. Она категорично подчеркивает, что официальная регистрация союза больше не входит в ее планы: «Поэтому не ждите, замуж я больше не собираюсь». Свою позицию она объясняет личной зрелостью и независимостью, отмечая, что роль жены в ее жизни уже в прошлом: «Эта роль мною уже прожита. У меня есть право голоса, средства к существованию и уважение и без официального штампа в паспорте».