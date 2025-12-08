ВИДЕО: почему Иева Адамс не может спать в одной постели со своим возлюбленным
Стилист Индра Салцевича навестила консультанта по отношениям и ментора Иеву Адамс и её возлюбленного Владимира. Эта встреча состоялась в рамках передачи "Знаменитости. Без фильтров", где Иева рассказала, что Владимир появился в её жизни в эмоционально сложный период, и раскрыла подробности их совместной жизни.
Индра приехала к Иеве с продуманным подарком. Стилист рассказала, что, размышляя о подходящем подарке для Иевы, она решила выбрать пирожное в форме красного яблока. Адамс с улыбкой призналась, что оно ей очень нравится. "Не сожри!" - шутливо обратилась Иева к Владимиру.
"Это мой любимый аксессуар!" – сообщила Иева Адамс, представляя своего возлюбленного, и добавила: "Ой, простите, мой любимый мужчина Владимир!". Индра спросила об обстоятельствах их знакомства. Иева рассказала, что встретила Владимира в день похорон своей матери. "Нет, он не перепрыгивал через кладбищенский забор", – тут же добавила Иева, реагируя на вопрос Индры о том, познакомились ли они на кладбище. "Я перед похоронами, которые были назначены на субботу, в облегчении, что всё закончилось, в пятницу перед похоронами пошла тусоваться. И после двенадцати встретила его", – рассказала Адамс, подтолкнув Владимира: "Улыбайся и соглашайся".
Сам Владимир описал свою встречу с Иевой очень кратко: "Это было волшебство!" Иева дополнила его слова, смеясь: "Он подарок от моей мамочки. Ей понравилось, как я всё организовала". Адамс также рассказала, что одной из первых фраз, которые выучил Владимир, было любимое выражение её матери: "Да, дорогая!"
Обсуждая модель их отношений, Иева рассказала, что они с Владимиром являются парой, но не живут вместе. Это связано не с капризами, а с очень важной причиной. "Я сторонница простой теории, что каждому нужно своё пространство и своя квартира", – признала Адамс. Индра отметила, что в наши дни очень актуально, когда пара вместе, но живет отдельно. Иева соглашается с этим мнением, но раскрыла истинную, многолетнюю проблему в своей жизни: "Я не могу спать в постели с другим человеком. Я могу спать только с этим маленьким белым", – объяснила Адамс, указывая на свою собаку. Она добавила, что недавно узнала: её типу не рекомендуется делить кровать с другими людьми, поскольку это отнимает силы и энергетически истощает. "Если бы я знала это раньше... Я всегда была разбита и думала, что так и должно быть. Но оказалось – мне официально запрещено спать рядом с кем-либо, потому что я слишком чувствительна", – рассказала Иева. Несмотря на такой образ жизни, она подтвердила, что они с Владимиром встречаются каждый день.