ВИДЕО: почему Иева Адамс не может спать в одной постели со своим возлюбленным

Обсуждая модель их отношений, Иева рассказала, что они с Владимиром являются парой, но не живут вместе. Это связано не с капризами, а с очень важной причиной. "Я сторонница простой теории, что каждому нужно своё пространство и своя квартира", – признала Адамс. Индра отметила, что в наши дни очень актуально, когда пара вместе, но живет отдельно. Иева соглашается с этим мнением, но раскрыла истинную, многолетнюю проблему в своей жизни: "Я не могу спать в постели с другим человеком. Я могу спать только с этим маленьким белым", – объяснила Адамс, указывая на свою собаку. Она добавила, что недавно узнала: её типу не рекомендуется делить кровать с другими людьми, поскольку это отнимает силы и энергетически истощает. "Если бы я знала это раньше... Я всегда была разбита и думала, что так и должно быть. Но оказалось – мне официально запрещено спать рядом с кем-либо, потому что я слишком чувствительна", – рассказала Иева. Несмотря на такой образ жизни, она подтвердила, что они с Владимиром встречаются каждый день.