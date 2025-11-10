Александра Курусова откровенно рассказала, какие процедуры искусственной красоты она делала

С юмором Александра добавила, что грудь у неё настоящая: «Это всё моё! После плюс шести килограммов у меня теперь добавилось и здесь (в груди), и там (в ягодицах). Я бы никогда не делала себе огромную грудь. [..] Мой мужчина теперь очень доволен, что у меня стало больше форм. Я и сама чувствую эти шесть килограммов, но если партнёру нравится и он рад, что стало женственнее и красивее, ты и сама начинаешь смотреть на себя другими глазами».