Александра Курусова откровенно рассказала, какие процедуры искусственной красоты она делала
Участница шоу "Slavenības. Bez filtra" Александра Курусова решила на перемены — она собралась сделать новую стрижку. Вместе с парикмахером они обсудили различные стандарты красоты и то, насколько естественными или искусственными они могут быть.
Александра призналась, что немного волнуется перед переменами, но уверена, что новая причёска ей подойдёт. «Если стричь — так стричь. Волосы не зубы, отрастут!» — сказала она.
Перед стрижкой парикмахер отметила, что стоит немного нарастить волосы, чтобы придать причёске больший объём. Обсуждая тему искусственной красоты, Александра призналась, что не стесняется того, что у неё нарощенные волосы.
«Мне кажется, сегодня это нормально. Большинство женщин, которые приходят ко мне на тренировки, тоже с нарощёнными волосами. Фраза "искусственная красота" звучит с негативным оттенком, но если ты делаешь что-то, что улучшает твоё самочувствие, почему бы и нет? Если выглядишь лучше и чувствуешь себя увереннее — так почему не делать?» — рассказала она.
По её словам, в целом она не считает себя слишком «искусственной», но если подумать глобально — «довольно да». «У меня искусственные ногти, ресницы. Когда-то делала губы и не стесняюсь этого, просто эффект уже сошёл — нужно будет обновить. Ещё искусственные волосы. Не скрываю, что хожу в солярий примерно раз в две недели — мне это поднимает настроение, витамин D всё-таки».
С юмором Александра добавила, что грудь у неё настоящая: «Это всё моё! После плюс шести килограммов у меня теперь добавилось и здесь (в груди), и там (в ягодицах). Я бы никогда не делала себе огромную грудь. [..] Мой мужчина теперь очень доволен, что у меня стало больше форм. Я и сама чувствую эти шесть килограммов, но если партнёру нравится и он рад, что стало женственнее и красивее, ты и сама начинаешь смотреть на себя другими глазами».