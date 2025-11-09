Анджелина Джоли о своей поездке в Украину: "Многие говорили мне - им страшно, что мир о них забудет"
С 5 по 7 ноября голливудская актриса Анджелина Джоли во второй раз с начала полномасштабной войны посещала Украину. Она встретилась с украинскими семьями в Николаеве и Херсоне.
В своем Instagram Джоли рассказала, как ее вдохновили украинцы, которые, несмотря на войну и тяжелую психологическую нагрузку, продолжают верить, что жизнь должна идти дальше. Актриса призвала власти России и Украины прекратить войну и защитить людей.
«На этой неделе я отправилась в Николаев и Херсон, чтобы встретиться с семьями, живущими на линии фронта. Там постоянно ощущается угроза беспилотников. В небе слышен низкий гул. Местные называют это "охотой на людей", ведь дроны используются, чтобы беспрерывно отслеживать, преследовать и запугивать людей. В какой-то момент нам пришлось остановиться и подождать, пока дрон не улетит. Я была в защитном обмундировании, но для меня это было всего лишь на пару дней. А семьи, которые живут здесь, сталкиваются с этим ежедневно.
Они перенесли свои школы, клиники и детские сады в подвалы, потому что решили, что жизнь должна продолжаться. Смотреть на это было тяжело, но эти люди вдохновляют. Многие рассказывали, как тяжело психологически жить в постоянном страхе и как им страшно, что мир о них забудет.
Трудно понять, как в мире, где существует мощная дипломатия, мирные жители Украины, Судана, сектора Газа, Йемена, Демократической Республики Конго и многих других стран продолжают ежедневно страдать — словно те, кто у власти, не могут ничего сделать, чтобы положить конец этим конфликтам и защитить всех гражданских одинаково».
Визит Анджелины Джоли в Украину
Джоли отметила, что ее особенно вдохновляют местные организации и волонтеры, которые, несмотря на всё, находят в себе силы действовать. «Если они способны находить силы, то и правительства должны быть способны делать то же самое», — заключила актриса.