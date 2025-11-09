Анджелина Джоли о своей поездке в Украину: "Многие говорили мне - им страшно, что мир о них забудет"

«На этой неделе я отправилась в Николаев и Херсон, чтобы встретиться с семьями, живущими на линии фронта. Там постоянно ощущается угроза беспилотников. В небе слышен низкий гул. Местные называют это "охотой на людей", ведь дроны используются, чтобы беспрерывно отслеживать, преследовать и запугивать людей. В какой-то момент нам пришлось остановиться и подождать, пока дрон не улетит. Я была в защитном обмундировании, но для меня это было всего лишь на пару дней. А семьи, которые живут здесь, сталкиваются с этим ежедневно.