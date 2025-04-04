Отрастила волосы и стала выглядеть женственно: дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта сменила имидж
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, 18-летняя Шайло, оправилась вместе с подругой на занятия танцами в новом образе.
18-летнюю Шайло запечатлели папарацци. Девушка выглядела довольно женственно. Долгое время она носила грубую мужскую одежду и бесформенные спортивные костюмы унисекс, предпочитая короткую мужскую стрижку. Однако в последнее время Шайло научилась принимать себя и становится более женственной и мягкой.
На занятия по танцам Шайло, которая увлекается стилем хип-хоп, надела стильный темный спортивный костюм, удобный для тренировки, а волосы собрала в мягкий пучок. Образ завершали массивные золотые серьги-кольца.
У Анджелина Джоли (49 лет) и Брэда Питта (61 год) шестеро детей: трое биологических — Шайло, а также близнецы Нокс и Вивьен (16 лет) и трое приемных — Мэддокс (23 года), Пакс (21 год) и Захара (19 лет).
Джоли рассказала, что пока никто из ее отпрысков не изъявил желания заняться актерской деятельностью. Дальше всех от этой идеи как раз Шайло, несмотря на привлекательную внешность и отличную фигуру, которые, безусловно, могли бы помочь ее карьере в Голливуде. Анджелина Джоли заявила, что Шайло – самый закрытый ее ребенок, которую крайне тяготит публичность.