Отрастила волосы и стала выглядеть женственно: дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта сменила имидж

Джоли рассказала, что пока никто из ее отпрысков не изъявил желания заняться актерской деятельностью. Дальше всех от этой идеи как раз Шайло, несмотря на привлекательную внешность и отличную фигуру, которые, безусловно, могли бы помочь ее карьере в Голливуде. Анджелина Джоли заявила, что Шайло – самый закрытый ее ребенок, которую крайне тяготит публичность.