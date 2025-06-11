Анджелина Джоли не спит по ночам - боится за проблемного сына

Особенно актрису тревожит сходство сына с отцом: Брэд Питт в прошлом боролся с алкогольной зависимостью, а скандальный инцидент на борту самолета в 2016 году, после которого пара рассталась, до сих пор оставляет болезненный след в памяти Джоли. Несмотря на тревогу, она старается не терять терпения. «Пакс всегда был бунтарем. Анджелина и сама была такой в юности — возможно, поэтому она лучше других его понимает», — отметил инсайдер в беседе с Radar Online.