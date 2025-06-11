Анджелина Джоли не спит по ночам - боится за проблемного сына
Анджелина Джоли крайне обеспокоена поведением 21-летнего Пакса, которого вновь заметили на сомнительной вечеринке.
Приемный сынАнджелины Джоли и Брэда Питта провел шумную ночь в компании друзей, начав с ужина в отеле, а затем продолжив вечер в стриптиз-клубе на Голливудском бульваре. По словам очевидцев, Пакс выглядел пьяным, смеялся, обнимал друзей и в какой-то момент едва держался на ногах — его пришлось поддерживать, чтобы он не упал на глазах у папарацци.
Источник, близкий к семье, сообщил: «Анджелина была шокирована и разочарована. Она не спит по ночам, переживая за Пакса. Он все глубже уходит в ночную жизнь Лос-Анджелеса, и это ее пугает».
Особенно актрису тревожит сходство сына с отцом: Брэд Питт в прошлом боролся с алкогольной зависимостью, а скандальный инцидент на борту самолета в 2016 году, после которого пара рассталась, до сих пор оставляет болезненный след в памяти Джоли. Несмотря на тревогу, она старается не терять терпения. «Пакс всегда был бунтарем. Анджелина и сама была такой в юности — возможно, поэтому она лучше других его понимает», — отметил инсайдер в беседе с Radar Online.
Поведение Пакса вызвало бурную реакцию в соцсетях. Комментаторы разделились: одни осудили родителей за отсутствие дисциплины, другие встали на сторону парня. «Он просто 21-летний парень, который тусуется с друзьями — ничего криминального. Но постоянное внимание со стороны прессы точно не помогает», — написали пользователи.
Пакс уже не впервые попадает в неприятные истории: в прошлом году он попал в аварию на электровелосипеде и получил серьезные травмы. А в январе этого года произошло новое ДТП, на этот раз — на мотоцикле. Именно его называют самым проблемным из шестерых детей Анджелины и Брэда.