Фотосессия в Юрмале? Вера Брежнева показала подросшую 15-летнюю дочь на пляже

"Мама и дочка. Скучаем за нашей третьей", — написала Брежнева, имея в виду старшую дочь Соню Киперман, которая сейчас живет и учится в США, где строит модельную и актерскую карьеру. "Мой мир", — ответила в комментариях 24-летняя Соня, использовав смайлик планеты.