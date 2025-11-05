Фотосессия в Юрмале? Вера Брежнева показала подросшую 15-летнюю дочь на пляже
Экс-солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева опубликовала в Instagram редкие кадры с 15-летней дочерью Сарой Киперман. Певица, которая редко делится семейными моментами, устроила атмосферную фотосессию на пляже.
На снимках Вера и Сара позируют в парных минималистичных образах: обе в белых майках, синих джинсах и солнечных очках. Подписчики отметили, что девочка-подросток уже почти сравнялась с мамой по росту.
"Мама и дочка. Скучаем за нашей третьей", — написала Брежнева, имея в виду старшую дочь Соню Киперман, которая сейчас живет и учится в США, где строит модельную и актерскую карьеру. "Мой мир", — ответила в комментариях 24-летняя Соня, использовав смайлик планеты.
Поклонники засыпали певицу и ее дочку комплиментами, отмечая, как молодо выглядит звездная мама. Некоторые фанаты предположили, что фотосессия проходила в Юрмале: "Побережье похоже на Латвию. Такие солнечные яркие девочки для хмурой Балтии как витамин D".
Вера Брежнева — мать двух дочерей. Старшая Соня (24 года) родилась в гражданском браке с политиком и бизнесменом Виталием Войченко. Младшая Сара (15 лет) — от брака с украинским бизнесменом Михаилом Киперманом, чью фамилию носят обе девушки.