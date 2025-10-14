Артист Яков Рафальсон удостоен престижной награды
Рижский русский театр имени Михаила Чехова поделился радостной новостью: артист театра Яков Рафальсон стал лауреатом награды «За жизненный вклад в театральное искусство».
Торжественное вручение состоится в рамках ежегодной церемонии «Ночь лицедеев», которая традиционно собирает лучших представителей латвийской театральной сцены.
Яков Рафальсон — один из самых ярких и уважаемых актёров Театра имени Чехова. Он служит на его сцене уже несколько десятилетий, воплощая образы, ставшие знаковыми для латвийского театра. Его творческая биография насчитывает десятки ролей — от классических до современных постановок. Артист известен своей глубокой актёрской школой, выразительностью и особым чувством юмора, благодаря чему заслужил любовь публики и признание коллег.
Новость о награде вызвала искреннюю радость среди зрителей и коллег артиста. В комментариях под публикацией театра в соцсетях десятки людей присоединились к поздравлениям, отмечая, что награда полностью заслужена и давно ожидалась.
Рижский русский театр имени Чехова отметил, что гордится своим коллегой и сердечно поздравляет Якова Рафальсона с этой высокой оценкой его многолетнего служения искусству.