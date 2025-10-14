Артист Яков Рафальсон удостоен престижной награды

Яков Рафальсон — один из самых ярких и уважаемых актёров Театра имени Чехова. Он служит на его сцене уже несколько десятилетий, воплощая образы, ставшие знаковыми для латвийского театра. Его творческая биография насчитывает десятки ролей — от классических до современных постановок. Артист известен своей глубокой актёрской школой, выразительностью и особым чувством юмора, благодаря чему заслужил любовь публики и признание коллег.