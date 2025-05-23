"Меня держит на плаву любовь зрителей": Яков Рафальсон не собирается сидеть дома в статусе пенсионера
Актер Рижского русского театра имени Михаила Чехова Яков Рафальсон мог бы сейчас спокойно наслаждаться жизнью пенсионера, но не делает этого. Потому что работа, по его словам, помогает ему сохранять здоровье.
В интервью журналу Kas Jauns 78-летний Яков Рафальсон говорит, что вовсе не думает сидеть дома и пользоваться привилегиями пожилого возраста. «Я работающий пенсионер, состою в штате театра. Правда, от некоторых предложений приходится отказываться. Но то, что мне дала Латвия, бесценно. Я получил все, что только возможно, и, самое главное, я получил любовь зрителей — это и дает мне силы. Я не могу остановиться. Я объездил всю Латвию, и, вспоминая, как нас встречали зрители, у меня до сих пор мурашки бегут по телу. Хочу сказать всем зрителям, которые приходят на спектакли с моим участием: я вас всех люблю!» — откровенничает Рафальсон.
В свое время актер перенес серьезные проблемы со здоровьем — кардиолог Андрей Эрглис сделал ему операцию на сердце, за что Рафальсон до сих пор благодарен. Перед операцией он даже успел пошутить: спросил Эрглиса, сможет ли он после нее играть на скрипке. Врач ответил, что конечно сможет, на что Рафальсон заметил: «Странно, ведь раньше-то я не умел...»
«Также я должен сказать большое спасибо своему семейному врачу Марине Нестеровской, которая заботится о моем здоровье», — добавил актер.
Яков Рафальсон уже много лет живет в счастливом браке с Галиной Рафальсон, заместителем директора по учебной части Рижской государственной классической гимназии. Яков признается, что его супруга, как и он сам, все еще активно работает. «От родителей мне досталась квартира в Каугури — она уже почти как наша дача, там мы и проводим выходные», — делится Рафальсон.