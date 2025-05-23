"Меня держит на плаву любовь зрителей": Яков Рафальсон не собирается сидеть дома в статусе пенсионера
фото: Mārtiņš Ziders
Яков Рафальсон полон сил и энергии.
Латвийские звезды

"Меня держит на плаву любовь зрителей": Яков Рафальсон не собирается сидеть дома в статусе пенсионера

Santa Sergejeva

Журнал Kas Jauns / Otkrito.lv

Актер Рижского русского театра имени Михаила Чехова Яков Рафальсон мог бы сейчас спокойно наслаждаться жизнью пенсионера, но не делает этого. Потому что работа, по его словам, помогает ему сохранять здоровье.

В интервью журналу Kas Jauns 78-летний Яков Рафальсон говорит, что вовсе не думает сидеть дома и пользоваться привилегиями пожилого возраста. «Я работающий пенсионер, состою в штате театра. Правда, от некоторых предложений приходится отказываться. Но то, что мне дала Латвия, бесценно. Я получил все, что только возможно, и, самое главное, я получил любовь зрителей — это и дает мне силы. Я не могу остановиться. Я объездил всю Латвию, и, вспоминая, как нас встречали зрители, у меня до сих пор мурашки бегут по телу. Хочу сказать всем зрителям, которые приходят на спектакли с моим участием: я вас всех люблю!» — откровенничает Рафальсон.

В свое время актер перенес серьезные проблемы со здоровьем — кардиолог Андрей Эрглис сделал ему операцию на сердце, за что Рафальсон до сих пор благодарен. Перед операцией он даже успел пошутить: спросил Эрглиса, сможет ли он после нее играть на скрипке. Врач ответил, что конечно сможет, на что Рафальсон заметил: «Странно, ведь раньше-то я не умел...»

«Также я должен сказать большое спасибо своему семейному врачу Марине Нестеровской, которая заботится о моем здоровье», — добавил актер.

фото: Juris Rozenbergs
Яков и Галина Рафальсоны вместе с Кировом Липманом (слева) на одной из премьер в Рижском русском театре.
Яков и Галина Рафальсоны вместе с Кировом Липманом (слева) на одной из премьер в Рижском русском театре.

Яков Рафальсон уже много лет живет в счастливом браке с Галиной Рафальсон, заместителем директора по учебной части Рижской государственной классической гимназии. Яков признается, что его супруга, как и он сам, все еще активно работает. «От родителей мне досталась квартира в Каугури — она уже почти как наша дача, там мы и проводим выходные», — делится Рафальсон.

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