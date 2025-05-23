"Меня держит на плаву любовь зрителей": Яков Рафальсон не собирается сидеть дома в статусе пенсионера

В интервью журналу Kas Jauns 78-летний Яков Рафальсон говорит, что вовсе не думает сидеть дома и пользоваться привилегиями пожилого возраста. «Я работающий пенсионер, состою в штате театра. Правда, от некоторых предложений приходится отказываться. Но то, что мне дала Латвия, бесценно. Я получил все, что только возможно, и, самое главное, я получил любовь зрителей — это и дает мне силы. Я не могу остановиться. Я объездил всю Латвию, и, вспоминая, как нас встречали зрители, у меня до сих пор мурашки бегут по телу. Хочу сказать всем зрителям, которые приходят на спектакли с моим участием: я вас всех люблю!» — откровенничает Рафальсон.