ВИДЕО: неловко вышло - Шарлиз Терон проигнорировала "отмененного" Джонни Деппа на Неделе моды в Париже

Актер, известный по роли Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря», постепенно возвращается в центр внимания. Недавно он сыграл во французском фильме «Жанна дю Барри», а в апреле было подтверждено, что он появится в картине «Day Drinker». Его карьера почти рухнула после поражения в судебном процессе о клевете в Великобритании в 2020 году, когда его назвали «избивающим жену» и лишили крупных ролей, включая участие в «Фантастических тварях» и «Пиратах Карибского моря». Хотя в 2022 году он выиграл дело о клевете против Амбер Херд, его репутация сильно пострадала.