ВИДЕО: неловко вышло - Шарлиз Терон проигнорировала "отмененного" Джонни Деппа на Неделе моды в Париже
На показе Dior в Париже Джонни Депп оказался в центре неловкой сцены: его бывшая партнерша по фильму Шарлиз Терон прошла мимо, не поприветствовав актера, что вызвало бурные обсуждения в сети.
У Джонни Деппа произошла неловкая встреча с одной из его бывших партнерш по фильму, которая, похоже, не была настроена с ним разговаривать, на Неделе моды в Париже. Актер снимался с Шарлиз Терон в фильме «Жена астронавта» (1999 года), но, судя по всему, после завершения съёмок они не поддерживали отношения. Прибыв на мероприятие, актриса тепло поприветствовала французского бизнесмена Бернара Арно и Брижит Макрон, супругу президента Франции, поцеловав их при встрече. Однако Джонни, стоявший прямо позади и, казалось, ожидавший момента, чтобы поздороваться, оказался проигнорированным — 50-летняя актриса прошла мимо, создав неловкую паузу.
Charlize Theron appears to snub Johnny Depp at the Dior Fashion show.— Buzzing Pop (@BuzzingPop) October 6, 2025
pic.twitter.com/uAk2yrS7WX
Судя по всему, Депп не слишком расстроился — позже его сфотографировали улыбающимся рядом с первой леди Франции Брижит Макрон.
Brigitte Macron e Johnny Depp ontem no desfile da Dior. #ParisFashionWeek pic.twitter.com/iFpVGxvPNS— Johnny Depp BR 🇧🇷 (@deppbrazilfc) October 2, 2025
Онлайн-издание Women’s Wear Daily опубликовало видео этого момента с подписью: «Шарлиз Терон игнорирует Джонни Деппа на показе Dior». Также сообщается, что ранее актриса лайкнула статью, критикующую возвращение Деппа в кино после дела о клевете.
Актер, известный по роли Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря», постепенно возвращается в центр внимания. Недавно он сыграл во французском фильме «Жанна дю Барри», а в апреле было подтверждено, что он появится в картине «Day Drinker». Его карьера почти рухнула после поражения в судебном процессе о клевете в Великобритании в 2020 году, когда его назвали «избивающим жену» и лишили крупных ролей, включая участие в «Фантастических тварях» и «Пиратах Карибского моря». Хотя в 2022 году он выиграл дело о клевете против Амбер Херд, его репутация сильно пострадала.