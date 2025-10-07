Телеведущей Татьяне Лазаревой в РФ заочно добавили полгода колонии - за два поста в Telegram

Пресненский суд Москвы во вторник вынес второй по счёту заочный приговор телеведущей Татьяне Лазаревой — на этот раз по делу о нарушении порядка деятельности так называемого "иностранного агента". Ей назначили 1 год и 9 месяцев исправительных работ, что на практике означает увеличение срока её лишения свободы на полгода — до 7 лет колонии. Ранее в конце 2024 года Лазареву заочно приговорили к 6,5 годам колонии по делу об "оправдании терроризма" за фразу "Это ужасно, но я радуюсь" в контексте ударов украинских беспилотников по российским городам. Кроме того, ей запретили на 4 года администрирование сайтов.