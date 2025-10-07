Телеведущей Татьяне Лазаревой в РФ заочно добавили полгода колонии - за два поста в Telegram
Пресненский суд Москвы во вторник вынес второй заочный приговор телеведущей Татьяне Лазаревой — 1 год и 9 месяцев исправительных работ по делу о нарушении правил деятельности «иностранного агента». В совокупности срок её лишения свободы увеличился до семи лет.
Пресненский суд Москвы во вторник вынес второй по счёту заочный приговор телеведущей Татьяне Лазаревой — на этот раз по делу о нарушении порядка деятельности так называемого "иностранного агента". Ей назначили 1 год и 9 месяцев исправительных работ, что на практике означает увеличение срока её лишения свободы на полгода — до 7 лет колонии. Ранее в конце 2024 года Лазареву заочно приговорили к 6,5 годам колонии по делу об "оправдании терроризма" за фразу "Это ужасно, но я радуюсь" в контексте ударов украинских беспилотников по российским городам. Кроме того, ей запретили на 4 года администрирование сайтов.
Поводом для второго дела стали два поста в её Telegram-канале, опубликованные в феврале 2025 года без обязательной маркировки "иностранного агента". Ранее на телеведущую дважды составляли административные протоколы по аналогичной статье. Лазарева, выступающая против войны в Украине и проживающая за границей, была включена в реестр "иностранных агентов" летом 2022 года. В октябре 2024 года МВД России объявило её в международный розыск, а Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов.
Адвокат Леонид Соловьёв подчеркнул, что статья, вменяемая Лазаревой, является политически мотивированной, и в её действиях отсутствует состав преступления. Он настаивал на её оправдании.
В марте 2025 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил Татьяне Лазаревой компенсацию по объединённому иску №3292/24 "Захаров и другие против России", который касался объявления их в России "иностранными агентами". Суд обязал российские власти выплатить заявителям 10 250 евро в течение трёх месяцев.
Татьяна Лазарева уехала из России после полномасштабного вторжения российских войск в Украину и активно выступает против войны.