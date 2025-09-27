Проклятие "Прекрасной няни": актриса американской версии, как и Анастасия Заворотнюк, получила суровый диагноз
Не все знают, что популярный российский сериал «Моя прекрасная няня» является адаптацией американского шоу The Nanny. И судьбы исполнительниц главных ролей в обеих версиях оказались удивительным образом переплетены — с трагическими совпадениями.
Российская версия выходила на экраны с 2004 по 2009 год и стала настоящим хитом. Для Сергея Жигунова и Любови Полищук это был еще один успешный проект, а Анастасию Заворотнюк роль няни Вики Прутковской превратила в суперзвезду. Яркая внешность актрисы и ее комедийный талант сделали образ культовым.
Прототипом Вики была героиня Фрэн Файн из американского ситкома The Nanny, который шел с 1993 по 1999 год. Ее сыграла комедиантка и сценарист Фрэн Дрешер, которая также стала продюсером шоу. В США сериал имел огромный успех: экстравагантные наряды, харизматичная героиня и блестящие шутки, многие из которых перекочевали в «Мою прекрасную няню», сделали Фрэн настоящей иконой.
Заворотнюк даже хотела познакомиться с Дрешер и приглашала ее в Россию, но встреча так и не состоялась. Между ними и правда было много общего — от яркой внешности до особого экранного обаяния. Но, к сожалению, совпадения коснулись и личных трагедий.
У Фрэн Дрешер в 2000 году диагностировали рак груди. Это случилось в момент, когда она была на пике карьеры, только что пережила развод и собиралась наслаждаться жизнью. Болезнь стала для нее ударом, но после долгого лечения наступила ремиссия. Актриса написала книгу о своем опыте, а сегодня активно поддерживает женщин с онкологическими диагнозами и возглавляет профсоюз SAG-AFTRA.
Анастасии Заворотнюк поставили диагноз в 2019 году — глиобластома, агрессивная опухоль головного мозга. Врачи незамедлительно начали курс лечения, однако оно не принесло ожидаемых результатов. Долгие пять лет актриса продолжала лечиться, а в конце мая 2024-го ушла из жизни.
Многие заговорили о «проклятии» сериала: Любовь Полищук, сыгравшая маму главной героини, умерла от онкологического заболевания в 2006 году, Жанна Фриске, которая пробовалась на роль няни, скончалась от рака в 2015 году…