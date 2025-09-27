Проклятие "Прекрасной няни": актриса американской версии, как и Анастасия Заворотнюк, получила суровый диагноз

У Фрэн Дрешер в 2000 году диагностировали рак груди. Это случилось в момент, когда она была на пике карьеры, только что пережила развод и собиралась наслаждаться жизнью. Болезнь стала для нее ударом, но после долгого лечения наступила ремиссия. Актриса написала книгу о своем опыте, а сегодня активно поддерживает женщин с онкологическими диагнозами и возглавляет профсоюз SAG-AFTRA.