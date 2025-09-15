Дженна Ортега прибыла на 77-ю церемонию вручения премии «Эмми» в театре Peacock в Лос-Анджелесе в воскресенье, 14 сентября 2025 года.
Мировые звезды
Сегодня 15:07
Полуголая роскошь: Дженна Ортега появилась на "Эмми" в топе из жемчуга - и никакой ткани!
Платье Дженны Ортеги на церемонии «Эмми-2025» стало настоящим шедевром дерзкого и мрачного стиля, который актриса продолжает демонстрировать в рамках промо-тура сериала «Уэнсдей».
Звезда «Уэнсдей» вышла на красную дорожку «Эмми-2025» в своём привычном стиле — эффектном и дерзком. Джена Ортега продолжила серию «мрачноватых» образов в топе Givenchy от Сары Бёртон, полностью расшитом жемчугом и камнями, в сочетании с чёрной юбкой с разрезом. Её чёрные волосы были собраны в хвост, а макияж подчеркнул выбеленные брови и острые скулы.
Дженна Ортега.
Дженна Ортега.
В последние месяцы актриса задаёт настроение «сезону жутковатых образов» во время промо-тура «Уэнсдей»: от тёмно-серого платья по фигуре с рваными деталями до полупрозрачного платья из латекса под змеиную кожу, в котором она появилась на лондонской премьере сериала. Это выглядело так, будто змея сбрасывает кожу: влажная текстура, бахрома по краю и детали с пеплумом.
Дженна Ортега в Лондоне.