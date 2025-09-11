Какое "запретное" блюдо обожает Клаудия Шиффер и при этом остается стройной
Супермодель Клаудия Шиффер всегда поражала своей безупречной фигурой, и при этом её рацион вовсе не ограничивался лишь «листьями салата». Удивительно, но главным кулинарным фаворитом эффектной блондинки с детства были… спагетти болоньезе!
По словам 55-летней Клаудии Шиффер, мама готовила это блюдо каждый день — врач даже советовал, ведь девочка плохо ела и именно паста пробуждала у неё аппетит.
«Моё самое раннее воспоминание о еде — спагетти болоньезе. Я до сих пор люблю их больше всего. Готовлю с органическими томатами, говяжьим фаршем, луком, чесноком, красным вином и щепоткой кетчупа», — делилась модель.
Любовь к пасте сопровождала её и в годы на пике карьеры. Особенно врезался в память ужин Valentino в Италии: «Я ела спагетти аль помодоро и думала: это райская еда».
Разумеется, у супермодели есть ограничения в еде. Клаудия Шиффер придерживается правила — есть 3–4 раза в день и не выходить за рамки 1200 калорий. В её рационе нет газировки, фастфуда и жареного. Сладости возможны только по праздникам — органический шоколад или печенье. «Я за здоровье, а не за строгие диеты. Стараюсь меньше употреблять молочных продуктов и глютена — это работает лучше, чем полный отказ от еды», — говорит она.