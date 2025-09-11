Какое "запретное" блюдо обожает Клаудия Шиффер и при этом остается стройной

Разумеется, у супермодели есть ограничения в еде. Клаудия Шиффер придерживается правила — есть 3–4 раза в день и не выходить за рамки 1200 калорий. В её рационе нет газировки, фастфуда и жареного. Сладости возможны только по праздникам — органический шоколад или печенье. «Я за здоровье, а не за строгие диеты. Стараюсь меньше употреблять молочных продуктов и глютена — это работает лучше, чем полный отказ от еды», — говорит она.