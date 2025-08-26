Идеальная форма! Клаудия Шиффер встретила 55-й день рождения у бассейна в купальнике
Трудно поверить, но одной из самых легендарных супермоделей мира — Клаудии Шиффер — исполнилось 55 лет! Свой день рождения она отметила в Греции и поделилась с поклонниками серией солнечных снимков у бассейна.
«Сегодня мне 55! Какое счастье встречать этот день здоровой и счастливой!» — написала звезда в социальных сетях, опубликовав фото в стильном купальнике.
С годами Клаудия почти не изменилась. Она по-прежнему выбирает естественность и здоровый образ жизни: любит показывать поклонникам свой сад, интерьер дома, коллекцию книг и посуды, делится советами о правильном питании и сохранении красоты без лишних вмешательств. Иногда принимает участие в рекламных кампаниях любимых брендов — и каждый раз доказывает, что её стиль и харизма вне времени.
Фанаты в восторге от формы и свежести своей любимицы: «Ох, как круто она выглядит в 55!», «Настоящая красота — без уколов и пластики», «В детстве залипала на ее фото в журналах. Вырезала их и делала коллажи на стену. Невероятной красоты женщина», «Из всех супермоделей именно она выглядит моложе всех!».