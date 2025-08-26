Идеальная форма! Клаудия Шиффер встретила 55-й день рождения у бассейна в купальнике

С годами Клаудия почти не изменилась. Она по-прежнему выбирает естественность и здоровый образ жизни: любит показывать поклонникам свой сад, интерьер дома, коллекцию книг и посуды, делится советами о правильном питании и сохранении красоты без лишних вмешательств. Иногда принимает участие в рекламных кампаниях любимых брендов — и каждый раз доказывает, что её стиль и харизма вне времени.