Валерия Меладзе могут признать "иноагентом", запретить въезд в Россию и лишить гражданства

По данным Mash, интерес к деятельности артиста проявили общественные организации. Информация о его связях с проукраинскими структурами будет направлена в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Минюст России. Как пояснил председатель Совета отцов России Андрей Згонников, если данные подтвердятся, в РФ против Меладзе могут быть приняты самые жёсткие меры — от признания "иноагентом" до запрета на въезд в страну и рассмотрения вопроса о гражданстве.