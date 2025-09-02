Валерия Меладзе могут признать "иноагентом", запретить въезд в Россию и лишить гражданства
Российского певца Валерия Меладзе могут внести в список "иностранных агентов", ограничить его въезд в Россию и даже рассмотреть вопрос о лишении гражданства.
По данным Mash, интерес к деятельности артиста проявили общественные организации. Информация о его связях с проукраинскими структурами будет направлена в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Минюст России. Как пояснил председатель Совета отцов России Андрей Згонников, если данные подтвердятся, в РФ против Меладзе могут быть приняты самые жёсткие меры — от признания "иноагентом" до запрета на въезд в страну и рассмотрения вопроса о гражданстве.
Ранее певец уже оказывался в центре подобных проверок. В апреле 2023 года его подозревали в возможном финансировании украинской армии, однако тогда "нарушений" выявлено не было. Кроме того, артист попадал в скандал из-за лозунга "Слава Украине", прозвучавшего на его концерте в Дубае.
Тем не менее интерес к Меладзе в России сохраняется. В августе этого года он вместе с супругой, певицей Альбиной Джанабаевой, прилетел в РФ накануне юбилейного тура. Организаторами гастролей выступили компании, которых также связывают с проукраинской деятельностью.
Меладзе часто выступает и в Латвии. Его последний концерт состоялся совсем недавно. Otkrito.lv писал о том, что после концерта в Юрмале Валерия Меладзе в холле отеля приветствовали поклонники и друзья.