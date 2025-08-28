Раньше его звали по-другому. Почему Павел Прилучный сменил фамилию?
Павел Прилучный в детстве носил другую фамилию.
37-летний Павел Прилучный сегодня один из самых узнаваемых российских актеров, но мало кто знает, что в детстве будущая звезда сериала «Мажор» носил другую фамилию и долго не решался её менять.

Будущий актёр родился 5 ноября 1987 года в городе Чимкент Казахской ССР. Его семья не имела отношения к миру театра или кино: отец Валерий Дэль был боксером, а мать Любовь Прилучная работала хореографом. При рождении Павлу досталась фамилия отца — Дэль. Когда ему было всего 13 лет, отец скончался, и для подростка это стало тяжёлым ударом.

В начале актёрской карьеры Павлу посоветовали взять фамилию матери — Прилучная. Агент был уверен, что она звучит проще и «более по-русски», а значит, будет легче запоминаться зрителям и режиссёрам.

Сначала артист долго колебался: он хотел сохранить память об отце и не хотел казаться человеком, отказывающимся от семейного наследия. В итоге здравый расчёт победил. Молодой актёр решил, что фамилия матери поможет ему строить карьеру, и стал Павлом Прилучным.

С годами новое имя закрепилось за ним настолько, что мало кто помнит историю этой перемены, да и в биографиях смена почти не фигурирует.

Напомним, что первой женой Павла стала экс-рижанка Агата Муцениеце, которая недавно вышла замуж и сменила фамилию, а второй — Зепюр Брутян. Нынешняя супруга Прилучного взяла двойную фамилию — Прилучная-Брутян.

