Раньше его звали по-другому. Почему Павел Прилучный сменил фамилию?

Будущий актёр родился 5 ноября 1987 года в городе Чимкент Казахской ССР. Его семья не имела отношения к миру театра или кино: отец Валерий Дэль был боксером, а мать Любовь Прилучная работала хореографом. При рождении Павлу досталась фамилия отца — Дэль. Когда ему было всего 13 лет, отец скончался, и для подростка это стало тяжёлым ударом.