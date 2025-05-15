Потап спел на Times Square и заявил, что не жалеет о том, что не представил Молдову на "Евровидении"



Впрочем, в этом году артист, очевидно, решил сфокусироваться на западном рынке. А вот что будет дальше - остается загадкой. В канун своего дня рождения на прошлой неделе артист признался, что с "Евровидением" его действительно связывается немало - и их с женой Настей Каменских в начале карьеры не раз приглашали представить на международном песенном конкурсе Россию, от чего украинский дуэт настоятельно отказывался.