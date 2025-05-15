Потап спел на Times Square и заявил, что не жалеет о том, что не представил Молдову на "Евровидении"
Украинский рэпер, продюсер и сонграйтер Потап появился на одном из выставочных экранов Times Square с фрагментами клипа "OPA" своего нового музыкального проекта Slavic Balagan. Возможность представить свое творчество в самом сердце развлекательной индустрии Нью-Йорка наряду с главными мировыми звездами артист получил благодаря высокому количеству слушателей на стриминговых платформах.
Сам Потап прокомментировал публичную премьеру в свойственной ироничной форме: "Привет c Times Square! В параллельной вселенной эта песня могла бы сейчас звучать на сцене "Евровидения" в Базеле. Но и захватывать мир — тоже неплохо, правда?"
Напомним, что песня "OPA" вызвала большое количество обсуждений и дискуссий еще до своего официального релиза. В одном из интервью Потап заявил, что был бы не прочь представить Молдову на "Евровидении 2025", а в качестве конкурсной песни намекнул именно на этот трек.
Впрочем, в этом году артист, очевидно, решил сфокусироваться на западном рынке. А вот что будет дальше - остается загадкой. В канун своего дня рождения на прошлой неделе артист признался, что с "Евровидением" его действительно связывается немало - и их с женой Настей Каменских в начале карьеры не раз приглашали представить на международном песенном конкурсе Россию, от чего украинский дуэт настоятельно отказывался.