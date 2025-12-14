Зумеры могут стать самым слабым поколением по здоровью в современной истории

Одновременно существенно увеличился и показатель распространенности психических расстройств среди молодежи в возрасте 17–19 лет — с 10% в 2017 году до 23% в 2023 году. В период с 2011 по 2021 год более чем вдвое выросла также доля молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, у которых была установлена инвалидность.