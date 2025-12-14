Зумеры могут стать самым слабым поколением по здоровью в современной истории
Новейшие исследования показывают, что "поколение Z" рискует стать самым проблемным с точки зрения здоровья: растут показатели ожирения, психических расстройств и инвалидности, а финансовая уязвимость усугубляет ситуацию.
Поколение Z, или так называемые «зумеры», — люди, родившиеся примерно с 1997 по 2012 год, — рискуют стать самым слабым с точки зрения здоровья поколением в современной истории. Об этом свидетельствуют новейшие данные исследований, на которые ссылается британская газета The Independent. Хотя в целом это поколение реже употребляет алкоголь, наркотики и табак по сравнению с предыдущими поколениями, исследователи указывают на другие серьезные проблемы — ожирение и психические расстройства.
Согласно данным британского аналитического центра The King’s Fund, доля ожирения среди молодежи в возрасте от 16 до 24 лет за последние двадцать лет значительно выросла — с 31% в 2002 году до 37% в 2022 году.
Одновременно существенно увеличился и показатель распространенности психических расстройств среди молодежи в возрасте 17–19 лет — с 10% в 2017 году до 23% в 2023 году. В период с 2011 по 2021 год более чем вдвое выросла также доля молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, у которых была установлена инвалидность.
Эксперты указывают, что поколение Z также является финансово наиболее уязвимым за последние годы — примерно четверть молодежи в возрасте от 16 до 24 лет живет в бедности, что дополнительно негативно влияет на состояние здоровья.
В то же время исследования показывают, что молодые люди, которые ранее отличались более сдержанным отношением к алкоголю, постепенно увеличивают его потребление, все больше приближаясь к привычкам старших поколений. Эксперты объясняют это главным образом улучшением финансового положения по мере взросления молодежи и роста доходов, при этом подчеркивая, что в обществе в целом сохраняется тенденция к более умеренному употреблению алкоголя.