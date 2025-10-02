"Я добавила в свой рацион всего одну вещь и потеряла 25 кг за четыре месяца" - история одного похудения
Мама двоих детей Эбби Лодж сбросила 25 килограммов за четыре месяца, изменив привычки питания, без использования уколов для похудения. Ее история показывает, как простой и сбалансированный подход может привести к значительным физическим и психологическим изменениям.
Британка Эбби Лодж начала питаться нездоровой пищей после того, как стала мамой двоих детей. В самый тяжелый период 34-летняя женщина весила 92 килограмма и носила одежду 14-го размера по британской системе. После просмотра семейного видео с отпуска и получив неутешительный вердикт от врачей, Эбби поняла, что что-то нужно менять. И, делая одну простую вещь каждый день, ей удалось сбросить 25 кг всего за четыре месяца.
«Я была в постоянном цикле "пытаться быть хорошей", а потом случалось что-то небольшое, и я теряла контроль», — рассказала Эбби. «Я притупляла себя едой, как алкоголик или наркоман притупляют себя своим веществом».
«Я раньше пила три-четыре литра вишневой колы в день, жила на чипсах и шоколаде и ела еду на вынос».
Женщина, у которой уже был преддиабет, села на диету. Вместе с этим, а также при помощи упражнений Эбби быстро заметила изменения. Но настоящий прорыв произошёл, когда она заменила вишневую колу на воду — теперь пьёт по три-четыре литра в день. Сейчас Эбби весит 67 килограмов и носит одежду 10-го британского размера.
«Мой секрет долгосрочного похудения и поддержания веса — пить воду. Сейчас я пью по три-четыре литра в день и веду нормальный, сбалансированный, здоровый образ жизни. Ничего не запрещено — я научилась находить баланс».
«Хотя произошли большие физические изменения, самое главное — это то, что психологическая нагрузка стала легче. Я больше не подчиняюсь еде; я больше не пленница еды», — радуется женщина.