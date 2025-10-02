"Я добавила в свой рацион всего одну вещь и потеряла 25 кг за четыре месяца" - история одного похудения

Британка Эбби Лодж начала питаться нездоровой пищей после того, как стала мамой двоих детей. В самый тяжелый период 34-летняя женщина весила 92 килограмма и носила одежду 14-го размера по британской системе. После просмотра семейного видео с отпуска и получив неутешительный вердикт от врачей, Эбби поняла, что что-то нужно менять. И, делая одну простую вещь каждый день, ей удалось сбросить 25 кг всего за четыре месяца.