Женщина всего лишь зевнула, после чего провела полгода в инвалидном кресле и заново училась ходить
Обычный утренний зевок едва не стоил жизни 36-летней британке: женщина получила перелом шеи, перенесла экстренную операцию и долгие месяцы заново училась ходить.
Хейли Блэк проснулась однажды утром, чтобы подогреть смесь для своей дочери Амелии. Увидев, как ребенок зевает, она невольно повторила это движение. Обычно это было привычным действием, но в этот раз мать ощутила резкий "электрический разряд" по телу. Поняв, что что-то не так, Хейли попросила мужа Иэна вызвать скорую помощь. В больнице Милтон-Кинс она испытывала сильнейшую боль, однако первоначальные обследования не выявили явных повреждений. Лишь после детального сканирования шеи врачи обнаружили, что позвонки C6 и C7 сместились вперед, сдавливая позвоночник.
По словам самой Хейли, врачи были поражены необычностью случая и даже сообщили ее матери, что шансы на выживание и восстановление составляют примерно 50 на 50.
К счастью, экстренная операция прошла успешно, что позволило избежать серьезных последствий, таких как паралич из-за недостатка кислорода. Тем не менее, инцидент оставил у женщины постоянное нервное повреждение и шрам на шее. Хейли провела полгода в инвалидном кресле и заново училась ходить. Кроме того, у нее развилась фибромиалгия — хроническое заболевание, вызывающее постоянные боли.
Женщина признается, что до сих пор страдает от повреждений нервов: часто болят рука, спина, шея и голова, а зевать теперь она боится.
Если Хейли пропускает прием лекарств, даже обычный шаг вызывает болезненные электрические разряды в позвоночнике и голове. Тем не менее, она осознает, что ситуация могла быть гораздо хуже — обычный зевок мог навсегда оставить ее прикованной к инвалидному креслу. Поэтому она ценит возможность контролировать свое тело.