Женщина всего лишь зевнула, после чего провела полгода в инвалидном кресле и заново училась ходить

Хейли Блэк проснулась однажды утром, чтобы подогреть смесь для своей дочери Амелии. Увидев, как ребенок зевает, она невольно повторила это движение. Обычно это было привычным действием, но в этот раз мать ощутила резкий "электрический разряд" по телу. Поняв, что что-то не так, Хейли попросила мужа Иэна вызвать скорую помощь. В больнице Милтон-Кинс она испытывала сильнейшую боль, однако первоначальные обследования не выявили явных повреждений. Лишь после детального сканирования шеи врачи обнаружили, что позвонки C6 и C7 сместились вперед, сдавливая позвоночник.