Ученые проверяют: можно ли вылечить сепсис антибиотиками всего за пять дней?
Учёные из Великобритании проверяют, может ли сокращённый курс антибиотиков при лечении сепсиса быть столь же эффективным, как стандартный, и одновременно снизить риск появления супербактерий.
Учёные пытаются выяснить, может ли новый метод лечения сепсиса снизить риск развития супербактерий, сообщает BBC.
Сепсис — это угрожающее жизни состояние, при котором иммунная система чрезмерно реагирует на инфекцию, что может повредить органы человека. Болезнь лечат с помощью антибиотиков, однако их чрезмерное использование приводит к тому, что опасные микроорганизмы становятся устойчивыми к лекарствам.
Университет Ньюкасла возглавил масштабное исследование по всей Великобритании, чтобы выяснить, может ли более короткий курс антибиотиков быть эффективным при лечении сепсиса и тем самым снизить вероятность развития супербактерий.
Доктор Том Хеллиер, старший клинический преподаватель Ньюкаслского университета и главный исследователь проекта, отметил, что найти баланс в применении антибиотиков бывает сложно.
«Антибиотики назначаются очень быстро при сепсисе из-за тяжести заболевания, однако точная продолжительность лечения пока неизвестна, - сказал он. - Мы надеемся, что исследование Shorter поможет определить наиболее безопасное и эффективное применение антибиотиков для пациентов с этим заболеванием».
Ранее было установлено, что в случае некоторых инфекций короткий курс антибиотиков может быть столь же эффективным, как и более длительный. Но пока неизвестно, подходит ли такой подход для лечения сепсиса.
В рамках исследования Shorter проверят, является ли пятидневный курс антибиотиков таким же безопасным, как стандартное семидневное лечение. Испытания проходят в 47 больницах по всей стране, и в них уже приняли участие более 800 пациентов.
Профессор Энтони Гордон, руководитель программы Национального института исследований в области здравоохранения и ухода, который финансирует проект, подчеркнул, что крайне важно искать пути улучшения лечения критически больных пациентов. «Определение оптимальной продолжительности курса антибиотиков при сепсисе может оказать огромную пользу для пациентов, а также для медиков — чтобы обеспечить эффективное лечение и одновременно снизить риск развития устойчивости к противомикробным препаратам», — отметил он.