Самая необычная диета: мужчина не ест фрукты, питается фастфудом уже 700 дней, совсем не пьет воду и не жалуется на здоровье

32-летний мужчина говорит, что питался исключительно фастфудом целых 700 дней подряд! Эту диету он начал летом 2023 года и с тех пор ни разу не пропустил ни одного дня. В Reddit мужчина заявил: «Я ни одного дня не обходился без McDonald's или аналогичного фастфуда, такого как Taco Bell, KFC, Burger King, китайская или индийская еда на вынос и т. д. Но в основном это McDonald’s. Фастфуд — это буквально всё, что я ем».