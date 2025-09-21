Самая необычная диета: мужчина не ест фрукты, питается фастфудом уже 700 дней, совсем не пьет воду и не жалуется на здоровье
Можно ли прожить два года на одной лишь нездоровой пище и при этом сохранить здоровье? Один 32-летний мужчина утверждает, что смог. Он рассказал в сети, что питается исключительно фастфудом уже 700 дней, а его рацион состоит из бургеров, наггетсов и газировки.
32-летний мужчина говорит, что питался исключительно фастфудом целых 700 дней подряд! Эту диету он начал летом 2023 года и с тех пор ни разу не пропустил ни одного дня. В Reddit мужчина заявил: «Я ни одного дня не обходился без McDonald's или аналогичного фастфуда, такого как Taco Bell, KFC, Burger King, китайская или индийская еда на вынос и т. д. Но в основном это McDonald’s. Фастфуд — это буквально всё, что я ем».
Пользователь соцсетей говорит, что обычно съедает один большой приём пищи в день, оценивая его примерно в 2000 калорий, запивая Колой или Red Bull. Его обычный заказ в McDonald's состоит из Биг Мака, 9 куриных наггетсов, большой порции картофеля фри и двух соусов барбекю. Однако он часто берет ещё пару гарниров, или 20 куриных наггетсов, или МакФлурри».
Несмотря на такую диету, он утверждает, что у него «здоровый» индекс массы тела — 20,8, весит он 66 кг, а артериальное давление у него в норме. Мужчина не перекусывает, не завтракает и не ужинает, а остальные калории получает из энергетиков или безалкогольных напитков. Воду мужчина не пьет.
Объясняя, почему он предпочитает фастфуд здоровой и натуральной пище, любитель вредностей говорит, что всё сводится ко вкусу, тому, как это на него влияет, удобству и цене. «Мой пищеварительный тракт начинает плохо себя чувствовать только тогда, когда я пытаюсь есть крестоцветные овощи или пить воду. Не знаю почему, так было всегда».
Он также заявил, что не ел фрукты больше десяти лет, добавив: «Наверное, уже 10 или 15 лет. Я ненавижу фрукты. Салат вызывает у меня сильную тошноту». На вопрос, занимается ли он спортом, он не ответил прямо, но сказал, что у него «обычный» тип телосложения.