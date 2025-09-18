Прорыв: ученые изобрели таблетки для похудания, инъекции больше не нужны

Таблетки подавляют аппетит, имитируя действие гормона насыщения GLP-1, на который нацелены инъекции для похудения. Глобальное исследование с участием 3 127 пациентов с ожирением показало, что те, кто принимал таблетку под названием орфорглипрон, в среднем потеряли 11,2% массы тела за 17 месяцев. Ведущий исследователь доктор Шон Уортон из Университета Макмастера в Канаде заявил: «Это может означать расширение возможностей вмешательств при ожирении для групп, которые в настоящее время исключены из-за высокой стоимости и ограниченного доступа к инъекционным препаратам».