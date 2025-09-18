Прорыв: ученые изобрели таблетки для похудания, инъекции больше не нужны
Новая таблетка для похудения разработана производителями аппетитоподавляющей инъекции Mounjaro.
Таблетки подавляют аппетит, имитируя действие гормона насыщения GLP-1, на который нацелены инъекции для похудения. Глобальное исследование с участием 3 127 пациентов с ожирением показало, что те, кто принимал таблетку под названием орфорглипрон, в среднем потеряли 11,2% массы тела за 17 месяцев. Ведущий исследователь доктор Шон Уортон из Университета Макмастера в Канаде заявил: «Это может означать расширение возможностей вмешательств при ожирении для групп, которые в настоящее время исключены из-за высокой стоимости и ограниченного доступа к инъекционным препаратам».
Орфорглипрон был разработан фармацевтическим гигантом Eli Lilly, который производит инъекцию Mounjaro, прозванную «Кинг-Конгом» среди препаратов для похудения после того, как испытания показали, что пользователи в среднем теряли 21% массы тела. Инъекции для похудения считаются революционными в борьбе с ожирением у людей с опасно избыточным весом, однако в мире наблюдаются дефициты этих препаратов.
В исследовании орфорглипрона участвовали пациенты из США, Китая, Бразилии, Индии, Японии, Южной Кореи, Испании, Словакии и Тайваня. Помимо снижения веса, улучшились и другие показатели здоровья, включая нормализацию артериального давления, уменьшение окружности талии и снижение уровня «плохого» холестерина. Результаты исследования представлены на Ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета в Вене и опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.