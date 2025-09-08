Кладбище домашних животных: в Латвии садовые участки осенью превращаются в ловушку для брошенных питомцев
После завершения летнего сезона садовые участки в Латвии нередко превращаются в кладбище для животных. Безответственность и жестокость людей оставляют здесь трагические следы — от голодающих кошек до погибших щенков.
Когда заканчивается дачный сезон, на садовых участках остаются не только пустые грядки и закрытые домики, но и следы человеческой жестокости. Защитники животных и сотрудники приютов признают: именно здесь осенью часто обнаруживают оставленных или погибших питомцев.
Спасательница животных Занда в соцсети X рассказала, что ей пришлось в начале ноября отскребать от бетонных плит тела новорожденных щенков. Мать удалось спасти, но пережитое оставило глубокую травму.
Mazdārziņi - dzīvnieku glābēju bieds, jo tieši tur, kad beidzas sezona, biedrību un patversmju cilvēki vāc dzīvo ražu.— Zanda - kļavas dvēsele (@RudensLapaVeeja) September 5, 2025
Esmu šādā vietā novembra sākumā no betona flīzēm kasījusi nost nesen dzimušu kucēnu ķermenīšus. Vairākas dienas nespēju attapties. Mammīti izglābām! pic.twitter.com/kBzyyhcKAj
Подобными историями делятся и другие: летом собаку берут "для компании", а после сбора урожая "убирают" и ее. Люди признаются, что каждый год видят в дачных кооперативах брошенных котов и собак.
Некоторые предлагают решение — привлекать к проблеме самоуправления и Продовольственно-ветеринарную службу (PVD), ведь владельцев участков можно установить, а за оставление животных в беспомощном состоянии должны следовать штрафы. Другие вспоминают, как их родственники зимой ездили кормить выброшенных кошек, которых не пожалели «летние хозяева».
Эти свидетельства показывают системную проблему: животные становятся игрушками на сезон, а осенью обречены на страдания и смерть. Защитники животных призывают власти к жесткому контролю и наказаниям, но благодарят неравнодушных людей, которые спасают и заботятся о брошенных питомцах, несмотря на трудности.