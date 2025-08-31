Трагедия, которой можно было избежать: младенец умер от коклюша из-за отказа матери вакцинироваться
Великобритания зафиксировала первую смерть от коклюша в 2025 году: младенец погиб после заражения инфекцией, от которой его мать не была привита во время беременности. Трагедия вновь обострила тревогу врачей всего мира из-за стремительного падения доверия к вакцинации.
По данным Агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA), случай произошел в первой половине года. Коклюш — бактериальная инфекция легких и дыхательных путей, особенно опасная для младенцев. В 2024 году болезнь унесла жизни 11 детей, а с момента введения программы вакцинации беременных в 2012 году от коклюша умерли 33 младенца — в 27 случаях матери не получили прививку.
Сейчас охват вакцинацией беременных составляет 72,6%, тогда как минимальный уровень для защиты популяции должен быть 95%. Детские показатели также ухудшаются: в 2024 году лишь 91,9% пятилеток получили первую дозу вакцины MMR (корь, паротит, краснуха) — это минимум с 2010 года. Для обеих доз охват упал до 83,7% — рекордно низкого уровня с 2009-го.
Медики предупреждают: снижение приверженности вакцинации уже привело к росту вспышек инфекций. В июле в Ливерпуле умер ребенок после заражения корью. В ответ власти заявили о планах с января 2026 года бесплатно предлагать детям прививку от ветряной оспы.
Министр здравоохранения страны Стивен Киннок признал: недоверие к вакцинам усилилось после пандемии Covid-19. По его словам, правительство готовит масштабные кампании, чтобы донести до родителей простую истину: вакцинация безопасна и спасает жизни, тогда как «конспирологические мифы» стоят все дороже.