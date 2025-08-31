Трагедия, которой можно было избежать: младенец умер от коклюша из-за отказа матери вакцинироваться

По данным Агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA), случай произошел в первой половине года. Коклюш — бактериальная инфекция легких и дыхательных путей, особенно опасная для младенцев. В 2024 году болезнь унесла жизни 11 детей, а с момента введения программы вакцинации беременных в 2012 году от коклюша умерли 33 младенца — в 27 случаях матери не получили прививку.