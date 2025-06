Не ешьте этот тунец! Новые исследования популярных рыбных консервов вызывают тревогу

Допустимый уровень потребления метилртути в целом определяется согласно принципу ALARA (as low as reasonably achievable — "настолько низкий, насколько это разумно достижимо"). Поэтому, например, для трески допустимый уровень ртути ниже — эта рыба поглощает меньше ртути в океане. А вот тунец и рыба-меч естественным образом накапливают ее больше, и потому для них допускается более высокий уровень загрязнения — хотя он тоже формально считается "настолько низким, насколько возможно".