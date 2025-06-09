Не ешьте этот тунец! Новые исследования популярных рыбных консервов вызывают тревогу

Консервы из тунца — один из самых популярных продуктов, но утверждение, что тунец по‑прежнему полезен благодаря жирным кислотам омега‑3, вызывает сомнения. Их в нем меньше, чем в более жирных и мелких сортах рыбы — таких как сардины, сельдь или скумбрия. Кроме того, в консервированном тунце метилртути больше, чем в стейке из свежего тунца. Хотя существуют и «более легкие» разновидности, например полосатый тунец — в нем уровень токсина ниже.