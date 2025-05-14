"Свидание с гинекологом": уже завтра в Риге и регионах пройдут бесплатные консультации

Согласно данным исследования Рижского университета им. Страдиня за 2023 год, все больше жителей Латвии в возрасте от 15 до 49 лет ищут информацию о контрацепции в интернете. Если в 2003 году это делали лишь 13% мужчин и 7% женщин, то в 2023 году — уже 57% мужчин и 55% женщин. Наиболее активны в этом плане молодые люди от 15 до 24 лет: 66,3% из них указали интернет как наиболее удобный источник информации.