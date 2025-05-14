"Свидание с гинекологом": уже завтра в Риге и регионах пройдут бесплатные консультации
Уже завтра, 15 мая, состоится ежегодная акция "Свидание с гинекологом", в рамках которой гинекологи проведут бесплатные консультации в Риге и шести городах Латвии — Прейли, Мадоне, Резекне, Сигулде, Тукумсе и Вентспилсе. В этом году в инициативе участвуют 26 врачей из 18 медицинских учреждений, которые помогут найти важные ответы на вопросы, связанные с контрацепцией и репродуктивным здоровьем.
Согласно данным исследования Рижского университета им. Страдиня за 2023 год, все больше жителей Латвии в возрасте от 15 до 49 лет ищут информацию о контрацепции в интернете. Если в 2003 году это делали лишь 13% мужчин и 7% женщин, то в 2023 году — уже 57% мужчин и 55% женщин. Наиболее активны в этом плане молодые люди от 15 до 24 лет: 66,3% из них указали интернет как наиболее удобный источник информации.
«Интернет может быть полезным, если информация подготовлена экспертом и критически оценена. Но именно специалист поможет подобрать наилучший метод контрацепции. Поэтому особенно важно, что в этом году акция расширилась и впервые предоставляет возможность получить бесплатную консультацию не только в Риге, но и в регионах. Это важно для всех возрастных групп, ведь правильно выбранный метод контрацепции помогает не только осознанно планировать семью, но и улучшать качество жизни женщины на разных этапах», — подчеркивает президент Ассоциации гинекологов и акушеров Латвии Ласма Лидака.
Инициатива «Свидание с гинекологом» проводится уже в четвертый раз. В этом году — с участием 26 врачей в семи городах. Прием состоится 15 мая с 9:00 до 16:00. Ознакомиться с полным списком врачей и медицинских учреждений, а также записаться на прием можно по ссылке.