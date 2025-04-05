Профилактика весенней аллергии: полезные советы для взрослых и детей
В марте этого года по сравнению с месяцем ранее в Mēness aptieka на треть вырос спрос на средства от аллергии. Если такие характерные для весны аллергические реакции организма, как слезотечение и резь в глазах, текущий нос, постоянное чихание, похожие на астму приступы появились впервые, надо проконсультироваться с семейным врачом или с аллергологом.
В аптеке часть клиентов ищет скорую помощь и хочет приобрести средства для уменьшения аллергических симптомов. Фармацевт Mēness aptieka Иева Вирза поясняет: «Медикаменты для таких нужд доступны и без рецепта, но все же надо оценить, может, лучше обратиться к врачу, что мы зачастую и рекомендуем. Самые популярные симптомы, на которые жалуются жители, — слезотечение и резь в глазах, текущий нос, постоянное чихание. Если они или похожие на астму приступы появились впервые, обязательно надо проконсультироваться с врачом! Аллергия — это болезнь, для ее правильного лечения необходим диагноз, соответственно, дальше надо начинать принимать назначенные врачом медикаменты, возможно, следовать указаниям, чтобы уменьшить контакт с возбудителями аллергии».
Весной первыми цветут орешник, ольха, береза. Неприятные симптомы, вызванные пыльцой, нередко путают с простудой, хотя, возможно, это аллергия на пыльцу, или поллиноз. Для выявления и подтверждения возбудителей аллергий возможно проведение тестов на укол кожи или лабораторных исследований. Так, например, Centrālā laboratorija разработала панели анализов, включающие различные аллергены.
Прием лекарств для уменьшения аллергии актуален уже в начале весны
«Если впрыскивать спрей в нос, когда он полностью заложен или же выделения из него капают каплями, аллергический ринит, или воспаление слизистой оболочки носа, делает результат неэффективным. Вроде бы впрыскиваем лекарства, но через пару минут нос нужно высморкать. Было ли у аэрозоля время сработать? Наверное, нет. Правильнее всего перед использованием любого спрея для носа высморкаться и промыть нос (возможно, прежде всего выпить антигистаминное средство). Когда нос освобожден, использовать аэрозоль для носа», — отмечает фармацевт Mēness aptieka Эрика Петерсоне. Она напоминает, что использовать спрей надо начинать за неделю до сезона аллергии, так как у некоторых аэрозолей для носа максимально эффективное время действия наступает при его использовании в течение одной — двух недель. Таким образом организм уже подготовился к отражению аллергенов. Поэтому вместо того, чтобы ждать, когда воздух будет переполнен пыльцой, и обычно это происходит в апреле и мае, разумным является равномерное, поддерживающее употребление медикамента или медикаментов уже с середины марта. Средства для полоскания, в том числе гипертоническая морская вода, тоже полезны. В аптеке можно купить различные виды, и их очень желательно использовать после каждой прогулки, не только во время ринита.
Некоторые из средств для уменьшения аллергических симптомов весной
Когда речь заходит о приеме медикаментов, всегда уместно напоминание: консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом, особенно чтобы учесть возможное взаимодействие лекарств. Обязательно нужно проконсультироваться и если думаете об увеличении дозы медикамента, напоминает фармацевт Mēness aptieka Эрика Петерсоне. «Например, слезотечение — частое проявление сезонной аллергии. Для уменьшения симптоматики применяются антиаллергические капли гидрохлорида азеластина. Использование увлажняющих глазных капель может улучшить самочувствие и уменьшить воздействие аллергенов. В аптеке можно приобрести различные увлажнители для глаз. При использовании глазных капель нужно обратить внимание на срок их годности после вскрытия (нередко глазные капли можно применять 1–3 месяца после вскрытия). Если вы пользуетесь контактными линзами, надо будет подобрать глазные капли, которые можно использовать вместе с контактными линзами», — отмечает фармацевт Mēness aptieka Эрика Петерсоне.
«Желательно использовать антигистаминные средства второго, или более нового, поколения, активными веществами которых являются, например, цетиризин, лоратадин и которые доступны без рецепта. Если только это не рекомендовал врач, нет необходимости принимать антигистаминные средства первого поколения. Своевременное употребление соответствующего медикамента способно облегчить самочувствие человека, в зависимости от ситуации, почти сразу или до визита к врачу», — рассказывает фармацевт Mēness aptieka Иева Вирза.
- Антигистамины уменьшают чихание, течение носа и зуд, так как влияют на количество гистамина в организме.
- Деконгестанты сужают кровеносные сосуды в ноздрях, уменьшая заложенность носа и отек.
- Комбинации антигистамина/деконгестантов сочетают действие обоих лекарств.
- Спреи для носа действуют локально и быстрее, чем пероральные деконгестанты.
- Стероидные спреи для носа влияют на воспалительные процессы, уменьшая их.
- Капли для глаз уменьшают зуд, ощущение рези, слезотечение.
Чтобы уменьшить присутствие аллергенов внутри помещений
Фармацевт Эрика Петерсоне напоминает о шагах, которые можно предпринять профилактически, чтобы уменьшить вызванное аллергенами раздражение внутри помещений: «Важна также деконтаминация (освобождение предметов или помещения от вредных биологических, химических или радиоактивных агентов) кожи и одежды, после возвращения с прогулки она действительно работает. Вернувшись домой, ополоснись под душем и, если возможно, выстирай одежду, поскольку, когда ты некоторое время находился на улице, пыльца оседает на кожу, волосы и одежду. Если не избавишься от них, входя в помещение, глаза, рот и нос будут подвержены аллергенам. Таким образом, чем тщательнее возможно избавиться от внесенной внутрь помещений пыльцы, тем лучше. Это относится и к домашним животным — они тоже переносят аллергены».