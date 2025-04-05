Профилактика весенней аллергии: полезные советы для взрослых и детей

«Если впрыскивать спрей в нос, когда он полностью заложен или же выделения из него капают каплями, аллергический ринит, или воспаление слизистой оболочки носа, делает результат неэффективным. Вроде бы впрыскиваем лекарства, но через пару минут нос нужно высморкать. Было ли у аэрозоля время сработать? Наверное, нет. Правильнее всего перед использованием любого спрея для носа высморкаться и промыть нос (возможно, прежде всего выпить антигистаминное средство). Когда нос освобожден, использовать аэрозоль для носа», — отмечает фармацевт Mēness aptieka Эрика Петерсоне. Она напоминает, что использовать спрей надо начинать за неделю до сезона аллергии, так как у некоторых аэрозолей для носа максимально эффективное время действия наступает при его использовании в течение одной — двух недель. Таким образом организм уже подготовился к отражению аллергенов. Поэтому вместо того, чтобы ждать, когда воздух будет переполнен пыльцой, и обычно это происходит в апреле и мае, разумным является равномерное, поддерживающее употребление медикамента или медикаментов уже с середины марта. Средства для полоскания, в том числе гипертоническая морская вода, тоже полезны. В аптеке можно купить различные виды, и их очень желательно использовать после каждой прогулки, не только во время ринита.