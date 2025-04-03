Рак, который можно предупредить: что должна знать каждая женщина
Рак шейки матки в основном развивается у женщин в возрасте от 40 до 50 лет, но в некоторых случаях он встречается также у более молодых или пожилых женщин. В Латвии заболеваемость и смертность от него по-прежнему одна из самых высоких в Европе. К счастью, его можно выявить еще в доброкачественной предраковой стадии и успешно лечить, не дожидаясь сурового диагноза. Что влияет на развитие этой болезни, и можем ли мы защитить себя? Наиболее распространенные факторы риска разъясняет гинеколог и член правления Латвийского Общества кольпоскопии Др. Кристине Пчелкина.
"В 99% случаев рак шейки матки бывает вызван вирусом папилломы человека (ВПЧ). Этим вирусом чаще всего заражаются во время полового контакта, в том числе во время прикосновений и орального секса. К сожалению, от него не защищает даже презерватив. С этим вирусом на протяжении жизни сталкиваются до 80% женщин3. Обычно вирус исчезает из организма за период времени от нескольких месяцев до пары лет. Но иногда он остается в клетках надолго и может вызвать злокачественные изменения. Исследования показывают, что первые предраковые изменения могут появиться в среднем через 3-5 лет после проникновения вируса в организм, между тем раковые изменения появляются не раньше, чем через 10-15 лет после заражения ВПЧ3", - говорит Др. Кристине Пчелкина.
И хотя от возможности инфицирования ВПЧ не защищена практически ни одна женщина, существуют факторы, способные ускорить развитие рака шейки матки. На платформе skrinings.lv сейчас доступен онлайн-тест на определение риска рака шейки матки. Создатели теста проанализировали более 100 публикаций, в которых исследовалось, как разные факторы жизни, меры профилактики и поведение женщин могут повлиять на развитие рака шейки матки. В основе теста полная персонализация, что отличает его от обычных онлайн-опросов. Отчет, который женщина получает после прохождения теста, составляется индивидуально на основе предоставленных ответов. Это значит, что, пройдя тест, женщина получает свою индивидуальную оценку рисков и актуальные именно для нее рекомендации по профилактике рака шейки матки.
Сексуальная активность
Существует более 200 типов ВПЧ. Большинство из них - так называемые вирусы с низким уровнем риска, вызывающие доброкачественные образования на коже и слизистой, такие как бородавки. В 99,7% случаев в раковых тканях шейки матки обнаруживают типы ВПЧ высокого онкогенного риска. Чаще всего это 16, 18, 45, 31 тип3. Так как их несколько, к сожалению, невозможно предсказать, каким из типов вируса мы заразимся при физическом контакте. Поэтому одним из аспектов, повышающих вероятность заражения ВПЧ, является количество сексуальных партнеров. Чем больше сексуальных партнеров было у женщины на протяжении жизни, тем больше вероятность, что хотя бы один из них являлся носителем ВПЧ, и вирус может быть передан дальше. К тому же половые контакты с несколькими партнерами повышают вероятность заражения именно агрессивными видами вируса. Большое количество партнеров и незащищенный половой контакт повышают также вероятность заражения сексуально-трансмиссивными заболеваниями, такими как хламидиоз, вирус герпеса или ВИЧ. Эти болезни могут вызвать хроническое воспаление и изменить иммунный ответ, что может способствовать устойчивости ВПЧ высоко онкогенного риска и привести к развитию рака шейки матки.
Во время секса рекомендуется пользоваться презервативом. Хотя он и не гарантирует стопроцентную защиту от ВПЧ, но снижает риск инфицирования, а также дополнительно защищает от сексуально-трансмиссивных заболеваний.
Образ жизни - курение повышает риск рака шейки матки в два раза
Одним из основных факторов риска рака шейки матки является курение. Исследования показывают, что у курящих женщин вероятность заболеть раком шейки матки примерно в два раза выше, чем у некурящих4. Чем больше и чаще курят, тем выше риск. В табаке содержатся канцерогенные вещества, поэтому курение приводит к накоплению этих веществ в организме. Это оказывает серьезное влияние на способность организма сопротивляться вызванным инфекцией доброкачественным повреждениям клеток, которые являются потенциально опасными, если долго не проходят. У курящих женщин инфекция сохраняется в течение длительного времени, что повышает риск изменений в клетках, кроме того, курение может непосредственно повреждать генетический материал (ДНК) клеток, вызывая мутации, способствующие развитию рака.
Как предотвратить развитие рака шейки матки
Рак шейки матки вызывается вирусом, и это один из редких видов рака, который можно выявить на предраковой стадии. Это значит, что изменения в шейке матки наблюдаются, но рак еще не развился.
На ранних стадиях заболевание не вызывает очевидных симптомов. Женщины не чувствуют никаких изменений, пока не произойдет значительный прогресс болезни, поэтому для его выявления на ранней стадии важны регулярные медицинские обследования. К первым признакам обычно относятся необычные кровотечения (между менструациями, после полового акта или в период постменопаузы), необычные выделения, боль во время полового акта. Жалобы могут быть неспецифическими, поэтому, если заметите что-то необычное, следует обратиться к специалисту.
Для своевременного выявления болезни необходимо регулярно проходить скрининг на рак шейки матки, оплачиваемый государством и позволяющий выявить даже ранние изменения в клетках. Скрининг проводится во время посещения гинеколога, когда врач берет клетки или мазок из шейки матки женщины. Процедура продолжается всего несколько секунд и не вызывает особого дискомфорта. Образцы клеток отправляют в лабораторию. Во время посещения гинеколога важно выяснить, где можно будет узнать результаты анализов.
Наиболее эффективным способом снижения риска заболевания, вызванного ВПЧ, является вакцинация. На протяжении нескольких лет этой вакциной за счет средств из государственного бюджета обеспечиваются девочки и мальчики от 12 до 17 лет (включительно). Хотя считается, что она наиболее эффективна до начала половой жизни, исследования показали, что вакцина эффективна и для взрослых, снижая вероятность заболевания раком из-за повторного заражения ВПЧ. "Я бы посоветовала женщинам любого возраста обратиться к своему врачу и обсудить вопросы вакцинации. Столкнуться с ВПЧ мы можем на любом этапе жизни, и с каждым новым половым партнером риск инфицирования увеличивается. В 72% случаев рак шейки матки бывает вызван ВПЧ 16 и 18 типа 6. Вакцина ВПЧ способствует образованию защитных веществ, таким образом снижая риск того, что вирус в организме приведет к изменению клеток не только шейки матки, но и слизистой оболочки влагалища, вульвы (половых губ), анального канала. Она не уничтожит уже имеющиеся в организме виды ВПЧ, но защитит от заболеваний, связанных с получением новых видов ВПЧ, например в случаях, когда в жизни женщины появляется новый сексуальный партнер. Вакцинация особенно важна, если у женщины выявлено предраковое заболевание шейки матки. Во время лечения в 90% случаев ВПЧ устраняется путем удаления поврежденного участка шейки матки с помощью процедуры, называемой электроэксцизией, и вакцинация может послужить существенной защитой от рецидива предраковых заболеваний и рака в результате повторного инфицирования", - отмечает Др. Пчелкина.
Врачи подчеркивают, что главное - вовремя выявить риск рака шейки матки и принять осознанные решения, чтобы себя защитить!