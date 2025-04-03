Рак, который можно предупредить: что должна знать каждая женщина

Наиболее эффективным способом снижения риска заболевания, вызванного ВПЧ, является вакцинация. На протяжении нескольких лет этой вакциной за счет средств из государственного бюджета обеспечиваются девочки и мальчики от 12 до 17 лет (включительно). Хотя считается, что она наиболее эффективна до начала половой жизни, исследования показали, что вакцина эффективна и для взрослых, снижая вероятность заболевания раком из-за повторного заражения ВПЧ. "Я бы посоветовала женщинам любого возраста обратиться к своему врачу и обсудить вопросы вакцинации. Столкнуться с ВПЧ мы можем на любом этапе жизни, и с каждым новым половым партнером риск инфицирования увеличивается. В 72% случаев рак шейки матки бывает вызван ВПЧ 16 и 18 типа 6. Вакцина ВПЧ способствует образованию защитных веществ, таким образом снижая риск того, что вирус в организме приведет к изменению клеток не только шейки матки, но и слизистой оболочки влагалища, вульвы (половых губ), анального канала. Она не уничтожит уже имеющиеся в организме виды ВПЧ, но защитит от заболеваний, связанных с получением новых видов ВПЧ, например в случаях, когда в жизни женщины появляется новый сексуальный партнер. Вакцинация особенно важна, если у женщины выявлено предраковое заболевание шейки матки. Во время лечения в 90% случаев ВПЧ устраняется путем удаления поврежденного участка шейки матки с помощью процедуры, называемой электроэксцизией, и вакцинация может послужить существенной защитой от рецидива предраковых заболеваний и рака в результате повторного инфицирования", - отмечает Др. Пчелкина.