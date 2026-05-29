Витолиньш: Латвия заслуживала выйти в полуфинал, у команды "был характер"
У сборной Латвии были хорошие шансы выйти в полуфинал чемпионата мира, однако подвела реализация моментов, заявил в четверг после поражения от Норвегии в четвертьфинале главный тренер латвийской хоккейной сборной Харийс Витолиньш.
«Так получилось, что я могу сказать. У нас было достаточно моментов, чтобы забросить не одну шайбу, но на этот раз мы не забили», — не скрывал разочарования после игры главный тренер сборной.
«У этой команды был характер, жаль, что так вышло. Возможно, они заслуживали пройти дальше».
Наставник добавил, что многие игроки сборной Латвии впервые выступали на таком высоком уровне, причем все играли с огромным чувством ответственности.
«Мы сделали все возможное, просто где-то немного не повезло», — сказал Витолиньш. «Без заброшенных шайб нельзя выиграть. В то же время ребята боролись до конца — большое спасибо им за это».
Главный тренер отметил, что на чемпионате проявили себя новые лидеры. Капитан команды Рудольф Балцерс провел «сенсационный» турнир, лидерские качества проявил и дебютант сборной Вилманис, а Денис Смирнов, у которого сезон сложился не очень удачно, провел хороший турнир. «Думаю, каждый игрок на этом чемпионате показал себя совершенно с другой стороны, и многие играли после травм. В целом считаю, что каждый сделал шаг вперед», — отметил тренер.
Шестое место сборной Латвии на чемпионате мира 2026 года стало вторым лучшим результатом в истории команды. Лучшее достижение было в 2023 году, когда латвийские хоккеисты завоевали бронзовые медали.