Витолиньш: Латвия заслуживала выйти в полуфинал, у команды "был характер"

Главный тренер отметил, что на чемпионате проявили себя новые лидеры. Капитан команды Рудольф Балцерс провел «сенсационный» турнир, лидерские качества проявил и дебютант сборной Вилманис, а Денис Смирнов, у которого сезон сложился не очень удачно, провел хороший турнир. «Думаю, каждый игрок на этом чемпионате показал себя совершенно с другой стороны, и многие играли после травм. В целом считаю, что каждый сделал шаг вперед», — отметил тренер.