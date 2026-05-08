Мировая легкая атлетика отказалась возвращать в свои ряды белорусских спортсменов
Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) отказалась выполнять рекомендацию Международного олимпийского комитета о допуске белорусских спортсменов к международным соревнованиям. Федерация заявила, что санкции против России и Беларуси, введенные после полномасштабного вторжения РФ в Украину, остаются в силе.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, МОК призвал международные федерации рассмотреть возможность снятия ограничений с Беларуси, сохранив санкции против России. В комитете объяснили это тем, что Национальный олимпийский комитет Беларуси "соответствует Олимпийской хартии", тогда как российская сторона остается под санкциями, в том числе из-за вопросов к антидопинговой системе.
Но несмотря на позицию МОК, World Athletics сообщила, что не намерена менять собственное решение. В федерации напомнили, что ограничения были введены в марте 2022 года и подтверждены повторно в 2023 и 2025 годах.
"В результате вторжения России в Украину санкции World Athletics, введенные в марте 2022 года и исключающие белорусских и российских спортсменов, официальных лиц и вспомогательный персонал из соревнований, остаются в силе. Наш совет принял четкое решение: когда появится ощутимое продвижение к мирным переговорам, он сможет пересмотреть свою позицию", — заявили в федерации.
Глава World Athletics Себастьян Коу ранее неоднократно выступал с жесткой позицией по отношению к России. Перед Олимпиадой-2024 в Париже он посещал Украину и встречался с украинскими спортсменами и президентом Владимиром Зеленским.
В Латвии по поводу призыва МОК восстановить в правах белорусских спортсменов заявили о глубоком сожалении.
В Латвийском олимпийском комитете считают это неприемлемым отступлением от основополагающих принципов Олимпийской хартии в то время, когда война против Украины продолжается. ЛОК полагает, что возвращение символики государств-агрессоров на стадионы недопустимо, пока продолжаются активные боевые действия и нарушения территориальной целостности Украины.
"Использование национальной символики на международных площадках является прямым инструментом «мягкой силы» государств-агрессоров. Его цель — нормализовать противоправные действия и расколоть единую позицию международного сообщества", - говорится в заявлении ЛОК.