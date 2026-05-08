Мировая легкая атлетика отказалась возвращать в свои ряды белорусских спортсменов

"В результате вторжения России в Украину санкции World Athletics, введенные в марте 2022 года и исключающие белорусских и российских спортсменов, официальных лиц и вспомогательный персонал из соревнований, остаются в силе. Наш совет принял четкое решение: когда появится ощутимое продвижение к мирным переговорам, он сможет пересмотреть свою позицию", — заявили в федерации.