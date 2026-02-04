В популярном виде спорта россиян вернули на международные соревнования под флагом и гимном РФ
Всемирная федерация тхеквондо World Taekwondo приняла решение допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям под национальными флагом и гимном. Новые правила распространяются на все возрастные категории.
Решение было утверждено на заседании Совета World Taekwondo, которое прошло в Фуджейре, ОАЭ. В организации пояснили, что шаг сделан после аналогичного решения МОК, разрешившего молодежи из России и Беларуси выступать под национальной символикой на юношеских Олимпийских играх в Дакаре.
При этом часть ограничений для России и Беларуси остается в силе. Международные соревнования по тхеквондо по-прежнему запрещено проводить на территории России, а официальные представители государственных органов этих стран не будут получать аккредитацию на турниры.
Решение World Taekwondo распространяется на все международные старты под эгидой организации и касается как индивидуальных, так и командных соревнований. Таким образом, российские спортсмены по тхеквондо официально возвращаются к выступлениям без нейтрального статуса, с использованием национальной символики на международной арене.
