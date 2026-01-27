Скандальные американские борцы с мигрантами помогут обеспечить безопасность Олимпиады в Италии

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио примут участие в церемонии открытия, которая состоится 6 февраля в Милане. Президент североитальянского региона Ломбардия, где пройдет часть олимпийских соревнований, в понедельник заявил, что деятельность агентов ограничится обеспечением безопасности Вэнса и Рубио. «Они будут выполнять исключительно защитную функцию, но я уверен, что никаких инцидентов не произойдет», — заявил журналистам Аттилио Фонтана. Однако позже его офис опубликовал сообщение, в котором говорилось, что он не располагает информацией о присутствии агентов и отвечал лишь на гипотетический вопрос.