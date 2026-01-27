Скандальные американские борцы с мигрантами помогут обеспечить безопасность Олимпиады в Италии
Агенты скандально известной Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) помогут обеспечить безопасность зимних Олимпийских игр в Италии, несмотря на общественные споры и критику, вызванные недавними трагическими инцидентами в США.
Агенты скандально известной Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) будут оказывать поддержку по обеспечению безопасности на зимних Олимпийских играх, которые пройдут в феврале в Италии, сообщил во вторник агентству AFP представитель ведомства. «На Олимпиаде отдел расследований внутренней безопасности ICE окажет поддержку Службе дипломатической безопасности Госдепартамента США и принимающей стране в контроле и снижении рисков, исходящих от международных преступных организаций», — говорится в заявлении ведомства.
«Все операции по обеспечению безопасности останутся в ведении итальянских властей, — отметили в ведомстве. — Разумеется, ICE не проводит иммиграционных операций в зарубежных странах».
Возможное присутствие агентов ICE на играх, которые пройдут с 6 по 22 февраля, вызвало в Италии широкую дискуссию. Этому предшествовало возмущение общественности, вызванное гибелью двух мирных жителей в ходе антииммиграционного рейда в Миннеаполисе. Итальянские власти сначала отрицали присутствие агентов ICE, а затем попытались преуменьшить их роль, заявив, что они будут лишь обеспечивать безопасность делегации США.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио примут участие в церемонии открытия, которая состоится 6 февраля в Милане. Президент североитальянского региона Ломбардия, где пройдет часть олимпийских соревнований, в понедельник заявил, что деятельность агентов ограничится обеспечением безопасности Вэнса и Рубио. «Они будут выполнять исключительно защитную функцию, но я уверен, что никаких инцидентов не произойдет», — заявил журналистам Аттилио Фонтана. Однако позже его офис опубликовал сообщение, в котором говорилось, что он не располагает информацией о присутствии агентов и отвечал лишь на гипотетический вопрос.
Президент Дональд Трамп направил тысячи агентов ICE в ряд городов США для проведения рейдов по борьбе с нелегальной иммиграцией. Их действия вызвали массовые протесты, а недавнее убийство на улицах Миннеаполиса двух 37-летних граждан США, Рене Гуд и Алекса Прэтта, вызвало огромное возмущение.