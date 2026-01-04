Латвийские саночники-одиночники на этапе Кубка мира в Сигулде остались без медалей
Из латвийских саночников в воскресенье в Сигулде на четвертом этапе Кубка мира лучший результат показал Гинтс Берзиньш, заняв шестое место, тогда как Кристерс Апарйодс и Каспарс Ринкс расположились соответственно на седьмой и восьмой позициях.
Третью победу в этом сезоне одержал немец Феликс Лох, который был быстрейшим в обоих заездах и по сумме финишировал с результатом 1 минута 35,409 секунды на этапе Кубок мира по санному спорту. Он опередил австрийца Йонаса Миллера на 0,081 секунды, а соотечественник победителя Макс Лангенханс уступил 0,99 секунды и занял третье место.
Берзиньш по сумме двух заездов проиграл 0,449 секунды, Апарйодс уступил 0,5 секунды, а Ринкс оказался медленнее на 0,531 секунды, при этом латвийские спортсмены заняли места с шестого по восьмое. После первого заезда Апарйодс, Берзиньш и Ринкс также находились на позициях с шестой по восьмую.
Ранее днем латвийская саночница Элина Иева Бота в женской конкуренции заняла шестое место, тогда как остальные представительницы Латвии остались за пределами первой десятки.
Победу одержала американка Саммер Бричер, которая в субботу в первом заезде была третьей, а во втором показала лучший результат. По сумме двух заездов она финишировала с временем 1 минута 23,840 секунды.
Зато в субботу латвийский экипаж двоек в санном спорте Эдуардс Шевиц-Микелшевицс и Лукасс Крастс завоевал первое место, впервые в карьере выиграв золотые медали.