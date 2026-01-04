Латвийские саночники-одиночники на этапе Кубка мира в Сигулде остались без медалей

Третью победу в этом сезоне одержал немец Феликс Лох, который был быстрейшим в обоих заездах и по сумме финишировал с результатом 1 минута 35,409 секунды на этапе Кубок мира по санному спорту. Он опередил австрийца Йонаса Миллера на 0,081 секунды, а соотечественник победителя Макс Лангенханс уступил 0,99 секунды и занял третье место.