Россияне побеждают санкции: представители РФ вернутся в еще один вид спорта
Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию России о допуске ее спортсменов к международным соревнованиям, сообщил министр спорта России и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
На основании этого решения российские спортсмены смогут участвовать в международных лыжных соревнованиях как нейтральные атлеты, тогда как параспортсменам будет разрешено выступать под национальной символикой.
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) в октябре приняла решение сохранить дисквалификацию российских и белорусских спортсменов и в сезоне 2025/2026 годов. Это означало, что спортсмены стран-агрессоров не смогут стартовать даже в статусе нейтральных атлетов на Олимпийских и Паралимпийских играх следующего года.
В ноябре Россия подала апелляцию относительно шести своих спортсменов и шести параспортсменов.
В лыжных дисциплинах квалификацию можно получить только на соревнованиях FIS, однако российским и белорусским спортсменам это до сих пор было запрещено.
Международный паралимпийский комитет в конце сентября решил отменить частичную дисквалификацию российских и белорусских спортсменов, действовавшую после вторжения России в Украину в 2022 году. Это решение открыло путь российским и белорусским спортсменам к участию под своими флагами в Паралимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Как сообщал Otkrito.lv, Международная федерация дзюдо (IJF) недавно разрешила российским спортсменам выступать на международных соревнованиях с государственными атрибутами.