Россияне побеждают санкции: представители РФ вернутся в еще один вид спорта

Международный паралимпийский комитет в конце сентября решил отменить частичную дисквалификацию российских и белорусских спортсменов, действовавшую после вторжения России в Украину в 2022 году. Это решение открыло путь российским и белорусским спортсменам к участию под своими флагами в Паралимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.