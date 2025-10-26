В Мюнхене население сегодня решает, проводить ли в городе Олимпийские игры
В Мюнхене стартовал референдум о том, должен ли город во второй раз после 1972 года принять летнюю Олимпиаду, а затем и Паралимпиаду. Избирательные участки открылись в воскресенье, 26 октября, в 08:00 по местному времени и проработают до 18:00. Об этом сообщает DW.
Мюнхен - один из четырех немецких кандидатов. Помимо столицы Баварии, в гонку вступили Берлин, Гамбург и Рейнско-Рурский регион, где расположены такие города, как Кельн и Дюссельдорф.
К участию в голосовании приглашаются все граждане стран ЕС, для которых Мюнхен не менее двух месяцев является основным местом жительства и которым на 26 октября 2025 года исполнилось не менее 18 лет. По данным городских властей, в общей сложности таких около 1,1 млн человек. Чтобы референдум был признан состоявшимся, в нем должны поучаствовать не менее 10% из них.
Жители баварской столицы должны ответить на следующий вопрос: "Вы за то, чтобы Мюнхен подал заявку на проведение летних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые состоятся в 2036, 2040 или 2044 году?". Варианты ответа: "да" или "нет".
В ходе репрезентативного опроса, проведенного по заказу новостного агентства dpa институтом социсследований YouGov, в общей сложности 48% респондентов заявили, что скорее (27%) или полностью (21%) поддерживают заявку Мюнхена. А 32% высказались либо полностью (18%), либо скорее (14%) против этого. Еще 21% сообщил, еще не определился со своей позицией.
Как ранее писал Otkrito.lv, спортсменам из стран-агрессоров не дали навострить лыжи на зимнюю Олимпиаду в Милане.