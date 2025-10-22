Спортсменам из стран-агрессоров не дали навострить лыжи на зимнюю Олимпиаду в Милане
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) приняла решение сохранить дисквалификацию российских и белорусских спортсменов и на сезон 2025/2026 годов. Это означает, что представители стран-агрессоров не смогут выступать и под нейтральным статусом на Олимпийских играх следующего года.
Квалификацию на Олимпийские игры в лыжных дисциплинах можно получить только на соревнованиях под эгидой FIS, однако российским и белорусским спортсменам участие в них в предстоящем сезоне по-прежнему запрещено. Это значит, что участие россиян и белорусов в соревнованиях по лыжным гонкам, горным лыжам, сноуборду, северному двоеборью и прыжкам с трамплина не ожидается.
«Совет FIS голосованием оставил без изменений решение о недопуске российских и белорусских спортсменов, включая индивидуальных нейтральных атлетов, к квалификационным соревнованиям FIS для участия в зимних олимпийских и паралимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо», — говорится в заявлении FIS.
Международный олимпийский комитет (МОК) в конце сентября разрешил присутствие российских и белорусских спортсменов на Олимпийских играх 2026 года под нейтральным флагом при соблюдении «строгих условий нейтралитета», однако только с одобрения соответствующих спортивных федераций и при выполнении квалификационных критериев.
Аналогичные решения ранее приняли Международный союз биатлонистов (IBU), Международная федерация хоккея на льду (IIHF), а также Международные федерации бобслея и скелетона и санного спорта. Зимние Олимпийские игры в Италии пройдут с 6 по 22 февраля следующего года.