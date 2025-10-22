Спортсменам из стран-агрессоров не дали навострить лыжи на зимнюю Олимпиаду в Милане

Квалификацию на Олимпийские игры в лыжных дисциплинах можно получить только на соревнованиях под эгидой FIS, однако российским и белорусским спортсменам участие в них в предстоящем сезоне по-прежнему запрещено. Это значит, что участие россиян и белорусов в соревнованиях по лыжным гонкам, горным лыжам, сноуборду, северному двоеборью и прыжкам с трамплина не ожидается.