Без сенсаций не обошлось: определены все участники четвертьфинала ЧЕ по баскетболу в Риге

Матч Литва — Греция в четвертьфинале состоится во вторник. Ранее Польша со счетом 80:72 победила Боснию и Герцеговину и в четвертьфинале встретится с Турцией, Грузия выиграла у Франции 80:70 и теперь сыграет с Финляндией, а Словения оказалась сильнее Италии — 84:77 и в следующем раунде сразится с Германией.