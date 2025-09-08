Без сенсаций не обошлось: определены все участники четвертьфинала ЧЕ по баскетболу в Риге
Мужская сборная Греции по баскетболу последней обеспечила себе место в четвертьфинале чемпионата Европы в Риге, где сыграет против команды Литвы.
В 1/8 финала греки со счетом 84:79 (28:22, 22:19, 17:18, 17:20) обыграли сборную Израиля. В составе победителей блистал Яннис Адетокунбо, набравший 37 очков и сделавший 10 подборов.
Матч Литва — Греция в четвертьфинале состоится во вторник. Ранее Польша со счетом 80:72 победила Боснию и Герцеговину и в четвертьфинале встретится с Турцией, Грузия выиграла у Франции 80:70 и теперь сыграет с Финляндией, а Словения оказалась сильнее Италии — 84:77 и в следующем раунде сразится с Германией.
В субботу Латвия уступила Литве 79:88, Германия разгромила Португалию 85:58, Турция победила Швецию 85:79, а Финляндия обыграла фаворита — Сербию 92:86.
Последняя игра принесла сенсацию - Сербия считалась фаворитом не только в данном матче, но и одним из главных претендентов на победу во всем турнире.
Победа Грузии над Франция - тоже из разряда крупных неожиданностей. Грузия вообще впервые вышла в четвертьфинал чемпионата Европы.
Сборная Латвии заняла 12-е место на ЧЕ 2025 по баскетболу, закончив участие в чемпионате после поражения от команды Литвы.