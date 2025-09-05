Политическая рокировка: сильнейшая шахматистка Эстонии теперь будет выступать за Россию

В феврале 2022 года ФИДЕ запретила россиянам и белорусам пользоваться национальной символикой на международных соревнованиях. В марте 2022-го совет ФИДЕ запретил сборным России и Белоруссии участвовать в международных соревнованиях, однако допустил спортсменов из этих стран в нейтральном статусе.