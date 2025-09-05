Иллюстративное фото.
Сегодня 17:22
Политическая рокировка: сильнейшая шахматистка Эстонии теперь будет выступать за Россию
Как сообщают СМИ РФ, трёхкратная чемпионка Эстонии шахматистка Анастасия Синицына решила сменить спортивное гражданство. Теперь 21-летняя спортсменка на международной арене будет выступать за Россию.
О смене Синицыной спортивного гражданства сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации (ФИДЕ). В профиле Анастасии на сайте Федерации шахмат России теперь указано, что она внутри страны будет выступать за команду Санкт-Петербурга.
Анастасия Синицына в 2021, 2022 и 2023 году стала чемпионкой Эстонии. В 2024 году ФИДЕ присвоила ей звание международного мастера по шахматам среди женщин.
В феврале 2022 года ФИДЕ запретила россиянам и белорусам пользоваться национальной символикой на международных соревнованиях. В марте 2022-го совет ФИДЕ запретил сборным России и Белоруссии участвовать в международных соревнованиях, однако допустил спортсменов из этих стран в нейтральном статусе.