"Английский язык - не мой родной": Остапенко извинилась за высказывания после матча в Нью-Йорке
Латвийская теннисистка Алена Остапенко в разговоре с американкой Тейлор Таунсенд недостаточно ясно высказалась о сопернице, сообщила она в субботу.
После матча латвийской теннисистке поставили в вину, что её слова, адресованные сопернице, которая является темнокожей, о её знаниях («no education» — «нет образования»), прозвучали расистски.
В субботу Остапенко принесла извинения за свои высказывания и пояснила их смысл: «Английский язык не является моим родным, и под словом education я имела в виду только теннисный этикет в моем понимании. Но я понимаю, что использование такого слова может обидеть людей за пределами корта», — написала Остапенко в социальной сети Instagram.
Ранее Алена Остапенко поясняла, что после игры сделала сопернице замечание за отсутствие уважения: американка якобы не извинилась за мяч, задетый сеткой в решающий момент. На это Таунсенд ответила, что извиняться не обязана. Кроме того, американская теннисистка начала разминку сразу на корте, а не у задней линии, как принято.
Первая ракетка Латвии Остапенко занимает 26-е место в рейтинге WTA, тогда как соперница находится на 139-й позиции. Турнир Остапенко завершила с 70 рейтинговыми очками WTA.