"Английский язык - не мой родной": Остапенко извинилась за высказывания после матча в Нью-Йорке

В субботу Остапенко принесла извинения за свои высказывания и пояснила их смысл: «Английский язык не является моим родным, и под словом education я имела в виду только теннисный этикет в моем понимании. Но я понимаю, что использование такого слова может обидеть людей за пределами корта», — написала Остапенко в социальной сети Instagram.