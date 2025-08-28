ВИДЕО: скандал на корте - Алена Остапенко поругалась с американской теннисисткой после проигрыша
Первая ракетка латвийского женского тенниса Алена Остапенко занимает 26-е место в рейтинге WTA, тогда как ее соперница находится на 139-й позиции мирового рейтинга. Остапенко завершила турнир с 70 очками рейтинга WTA.
В Нью-Йорке латвийская теннисистка Алена Остапенко во втором круге Открытого чемпионата США проиграла американке Тейлоре Таунсенд со счетом 5-7, 1-6.
Как рассказала Таунсенд в послематчевом интервью, после игры Остапенко заявила ей, что у соперницы нет манер и знаний. Сама Таунсенд отметила, что довольна тем, что о ней говорят ее результаты на корте и возможностью продолжить выступление, тогда как для Остапенко последний в сезоне турнир «Большого шлема» завершен.
Taylor Townsend and Jelena Ostapenko got into an argument after their match at the U.S. Open 👀 pic.twitter.com/od0GwFykBd— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 27, 2025
В первом круге Остапенко со счетом 6-4, 6-3 обыграла прошедшую квалификацию китаянку Ван Сю (WTA 147), а американка победила хорватку Антонию Ружич (WTA 69) со счетом 6-4, 6-4.
Taylor Townsend on the argument with Jelena Ostapenko at US Open— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 27, 2025
“It’s competition… people get upset when they lose. Some people say bad things. She told me I have no class & no education & to see what happens when we get outside the U.S.” 🥶 pic.twitter.com/tLgPDOznJY
Ранее теннисистки встречались на корте дважды: во втором круге Открытого чемпионата США 2018 года Остапенко выиграла со счетом 4-6, 6-3, 6-4, а в 1/8 финала турнира в Торонто в 2024 году Таунсенд победила 6-2, 6-1. В нынешнем сезоне Остапенко одержала 18 побед в 35 матчах, а американка – 18 в 31.
В первом круге поражения потерпели вторая ракетка Латвии Дарья Семенистая и Анастасия Севастова. Открытый чемпионат США проходит на кортах с твердым покрытием.