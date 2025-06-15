"Реклама агрессивной войны": легенда спорта обвинил теннисных функционеров в смертях людей в Украине

Он также заявил, что WTA, ATP и Франция ответственны за «большое количество разрушенных и потерянных жизней в Украине» и призвал: «Все спортивные соревнования и все страны, которые допускают такую рекламу, должны выплатить Украине несколько миллиардов евро, даже если это, к сожалению, не вернет никого к жизни».