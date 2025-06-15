"Реклама агрессивной войны": легенда спорта обвинил теннисных функционеров в смертях людей в Украине
«Огромная реклама российской агрессивной войны» — такими резкими словами легендарный чешский хоккеист Доминик Гашек охарактеризовал турнир Ролан Гаррос во Франции.
Бывший вратарь НХЛ обвинил Францию и международные теннисные организации в соучастии в войне, заявив, что они «несут ответственность за множество погибших и разрушенных жизней в российско-украинской войне».
«Несколько дней назад завершился турнир Ролан Гаррос в Париже. К сожалению, как и все турниры, проводимые WTA и ATP, в нем участвовали российские спортсмены, которые официально не осудили империалистическую войну России. Этот турнир, прошедший на французской территории, стал огромной рекламой российской агрессивной войны и других преступлений, включая геноцид украинских детей», — написал Гашек в социальных сетях.
Он также заявил, что WTA, ATP и Франция ответственны за «большое количество разрушенных и потерянных жизней в Украине» и призвал: «Все спортивные соревнования и все страны, которые допускают такую рекламу, должны выплатить Украине несколько миллиардов евро, даже если это, к сожалению, не вернет никого к жизни».
В упомянутых турнирах, включая Ролан Гаррос, российские и белорусские теннисисты участвуют под нейтральным флагом, без упоминания страны. Тем не менее, Гашек считает этого недостаточным и требует полного отстранения тех, кто не осудил войну.
Доминик Гашек был введен в Зал хоккейной славы в 2014 году и известен своей активной гражданской позицией по поводу российско-украинской войны.
Легенда латвийского хоккея, тем временем, выступил за то, чтобы российскую сборную не допустили к участию в Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо.