"Реклама агрессивной войны": легенда спорта обвинил теннисных функционеров в смертях людей в Украине
фото: Shutterstock
Теннису не удалось проскочить мимо войны в Украине.
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"Реклама агрессивной войны": легенда спорта обвинил теннисных функционеров в смертях людей в Украине

Отдел новостей

Otkrito.lv

«Огромная реклама российской агрессивной войны» — такими резкими словами легендарный чешский хоккеист Доминик Гашек охарактеризовал турнир Ролан Гаррос во Франции.

Бывший вратарь НХЛ обвинил Францию и международные теннисные организации в соучастии в войне, заявив, что они «несут ответственность за множество погибших и разрушенных жизней в российско-украинской войне».

«Несколько дней назад завершился турнир Ролан Гаррос в Париже. К сожалению, как и все турниры, проводимые WTA и ATP, в нем участвовали российские спортсмены, которые официально не осудили империалистическую войну России. Этот турнир, прошедший на французской территории, стал огромной рекламой российской агрессивной войны и других преступлений, включая геноцид украинских детей», — написал Гашек в социальных сетях.

Он также заявил, что WTA, ATP и Франция ответственны за «большое количество разрушенных и потерянных жизней в Украине» и призвал: «Все спортивные соревнования и все страны, которые допускают такую рекламу, должны выплатить Украине несколько миллиардов евро, даже если это, к сожалению, не вернет никого к жизни».

В упомянутых турнирах, включая Ролан Гаррос, российские и белорусские теннисисты участвуют под нейтральным флагом, без упоминания страны. Тем не менее, Гашек считает этого недостаточным и требует полного отстранения тех, кто не осудил войну.

Доминик Гашек был введен в Зал хоккейной славы в 2014 году и известен своей активной гражданской позицией по поводу российско-украинской войны.

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