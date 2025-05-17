Даугавиньш об оставшихся играх на ЧМ по хоккею: "Будем сражаться как сумасшедшие, но должна быть вера в победу"
Капитан сборной Латвии по хоккею Каспар Даугавиньш в беседе с агентством LETA подчеркнул, что в двух оставшихся матчах группового этапа чемпионата мира против Словакии и Австрии латвийской команде необходимо бороться только за победу.
«Нам не хватило голов. Мы создавали моменты. Они были, просто нужно начать реализовывать», — сказал Даугавиньш, игравший в одном звене с пополнившим состав сборной Родриго Аболсом. «Мы создали много моментов и оказывали давление на ворота».
По его словам, и партнеры по звену, и вся команда сыграли хорошо, однако добиться желаемого результата не удалось.
«Финны играли в свой быстрый, техничный хоккей, хорошо катались и боролись. Мне кажется, игра была классной, жаль только, что не набрали очков», — признал капитан.
В воскресенье Латвия сыграет со Словакией, а во вторник — с Австрией. Скорее всего, для выхода в четвертьфинал сборной Латвии потребуется победить в обоих матчах в основное время.
«Нужно бороться за победу, других мыслей быть не может. Надо настроиться — мы приехали, легко не будет, и каждая игра будет тяжелой, но должна быть внутренняя вера. На льду мы работаем, это мы уже доказали. Будем сражаться как сумасшедшие, но должна быть вера в победу — тогда нас вознаградят воротами в нужный момент», — подытожил Даугавиньш.
В группе A лидирует Швеция с 15 очками после пяти матчей, Канада набрала 12 очков в четырех встречах, Финляндия — 11 очков в пяти играх. Далее идут Словакия (7 очков в четырех матчах), Латвия и Австрия (по 5 очков в пяти матчах). У Франции — одно очко в пяти играх, а Словения остаtтся без набранных очков.