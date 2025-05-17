Даугавиньш об оставшихся играх на ЧМ по хоккею: "Будем сражаться как сумасшедшие, но должна быть вера в победу"

«Нужно бороться за победу, других мыслей быть не может. Надо настроиться — мы приехали, легко не будет, и каждая игра будет тяжелой, но должна быть внутренняя вера. На льду мы работаем, это мы уже доказали. Будем сражаться как сумасшедшие, но должна быть вера в победу — тогда нас вознаградят воротами в нужный момент», — подытожил Даугавиньш.